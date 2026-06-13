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В Госдуме разрабатывают законопроект о студенческом спорте - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
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01:07 13.06.2026
В Госдуме разрабатывают законопроект о студенческом спорте

"Единая Россия" разрабатывает законопроект о студенческом спорте

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб России на здании Государственной думы России
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фракция «Единая Россия» разрабатывает законопроект о студенческом спорте для обеспечения его устойчивой ресурсной поддержки.
  • Законопроект предусматривает возможность для студенческих спортивных клубов и вузов получать различные спортивные объекты или помещения на безвозмездной или льготной основе.
  • Проектом также предлагается закрепить полномочия за регионами по поддержке развития студенческого спорта и связать студенческий спорт с профессиональным.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" разрабатывает законопроект о студенческом спорте, направленный на устойчивую ресурсную поддержку спорта со стороны руководства университетов и регионов, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия").
"Нам кажется, что организационное развитие студенческого спорта может быть другим, и студенческие спортивные клубы должны обрести устойчивую ресурсную поддержку со стороны руководства университетов и регионов. И на это направлен проект федерального закона, который мы разрабатываем в "Единой России", - сказал Метелев.
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По его словам, одним из основных положений проекта является возможность студенческим спортивным клубам и вузам иметь доступ и получать в пользование на безвозмездной или льготной основе различные спортивные объекты или помещения.
"Скажем, есть ФОК рядом, или тренажерный зал, или какая-то спортивная инфраструктура. Конечно, если договориться так, на словах... многие пользуются этим, но не всегда это получается. Муниципальные полномочия, региональные полномочия, передавать им на долгое время это нельзя. Мы предлагаем, чтобы это было можно", - добавил он.
Депутат отметил, что проектом также предлагается закрепить полномочия за регионами по поддержке развития студенческого спорта.
"Сегодня есть полномочия по детско-юношескому спорту, подростковому спорту, профессиональному спорту. Студенческого спорта там нет. И нам кажется важным это закрепить", - уточнил парламентарий.
Также, по его словам, проектом связывается студенческий и профессиональный спорт. Метелев добавил, что студенческий спорт является трамплином для того, чтобы дальше представлять Россию на крупных событиях, чемпионатах, Олимпиадах и проявлять себя как профессиональный спортсмен.
"Мы закрепляем это как базовый принцип, где общероссийские спортивные федерации участвуют в создании студенческих лиг. То есть студенческая лига не создается без, так сказать, партнеров, наставников со стороны крупных федераций", - отметил политик.
По его словам, это позволит сделать студенческий спорт более организованным, а талантливым спортсменам быстрее найти себя в индустрии спорта.
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РоссияАртем Метелев (депутат)Единая РоссияГосдума РФ
 
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