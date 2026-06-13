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МАГАТЭ выразило обеспокоенность усилением военной активности близ ЗАЭС - РИА Новости, 13.06.2026
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16:52 13.06.2026 (обновлено: 17:22 13.06.2026)
МАГАТЭ выразило обеспокоенность усилением военной активности близ ЗАЭС

МАГАТЭ обеспокоено усилением военной активности близ ЗАЭС в последние дни

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гросси обеспокоен усилением военной активности близ Запорожской АЭС.
  • Он подчеркнул необходимость максимальной военной сдержанности вблизи всех ядерных объектов.
ВЕНА, 13 июн - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обеспокоен усилением военной активности близ Запорожской АЭС (ЗАЭС) в последние дни, это ставит под угрозу принципы ядерной безопасности, заявило Агентство.
"Генеральный директор Гросси выразил глубокую обеспокоенность усилением военной активности в последние дни и недели, которая еще больше ставит под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности, и вновь подчеркнул необходимость максимальной военной сдержанности вблизи всех ядерных объектов", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
Угрозы, которые создает Украина Запорожской АЭС и ее городу-спутнику Энергодару, окончательно перешли все допустимые границы, заявил ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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