МАГАТЭ выразило обеспокоенность усилением военной активности близ ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гросси обеспокоен усилением военной активности близ Запорожской АЭС.
- Он подчеркнул необходимость максимальной военной сдержанности вблизи всех ядерных объектов.
ВЕНА, 13 июн - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обеспокоен усилением военной активности близ Запорожской АЭС (ЗАЭС) в последние дни, это ставит под угрозу принципы ядерной безопасности, заявило Агентство.
"Генеральный директор Гросси выразил глубокую обеспокоенность усилением военной активности в последние дни и недели, которая еще больше ставит под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности, и вновь подчеркнул необходимость максимальной военной сдержанности вблизи всех ядерных объектов", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х.
Угрозы, которые создает Украина Запорожской АЭС и ее городу-спутнику Энергодару, окончательно перешли все допустимые границы, заявил ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.