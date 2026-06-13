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Катар и Швейцария назвали стартовые составы на матч ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
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Футбол
 
21:22 13.06.2026
Катар и Швейцария назвали стартовые составы на матч ЧМ-2026

Сборные Катара и Швейцарии объявили стартовые составы на матч ЧМ-2026

© FABRICE COFFRINIФутболист Брель Эмболо
Футболист Брель Эмболо - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© FABRICE COFFRINI
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Катара и сборная Швейцарии объявили стартовые составы на матч первого тура группового этапа чемпионата мира.
  • Встреча группы B пройдет в Санта-Кларе (США) и начнется в 22:00 мск.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Сборные Катара и Швейцарии объявили стартовые составы на матч первого тура группового этапа чемпионата мира, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы B пройдет в Санта-Кларе (США) в субботу и начнется в 22:00 мск. В пятницу соперники швейцарцев и катарцев по квартету, сборные Канады и Боснии и Герцеговины, сыграли вничью со счетом 1:1.
ЧМ по футболу 2026
13 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
Катар
1 : 1
Швейцария
90‎’‎ • Миро Мухайм (А)
17‎’‎ • Брель Эмболо (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Состав сборной Катара выглядит следующим образом: Махмуд Абунада (вратарь), Педро Мигель, Исса Лайе, Джассем Габер, Аюб Аль-Уи, Хомам Ахмед, Буалем Хухи (капитан), Ассим Мадибо, Эдмилсон Жуниор, Акрам Афиф, Юсуф Абдурисаг.
У сборной Швейцарии с первых минут на поле выйдут: Грегор Кобель (вратарь), Нико Эльведи, Мануэль Аканжи, Рикардо Родригес, Денис Закария, Ремо Фройлер, Гранит Джака (капитан), Мишель Эбишер, Брель Эмболо, Дан Ндойе, Рубен Варгас.
Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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