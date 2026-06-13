Полиция задержала подозреваемых в краже экипировки сборной Англии на ЧМ

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"Мы расследуем возможную кражу оборудования из командного автомобиля, который прибыл в Канзас-Сити. Сегодня вечером из него пропали некоторые вещи. Расследование продолжается. Два подозреваемых были взяты под стражу до завершения расследования", - заявили в департаменте полиции Канзас-Сити.