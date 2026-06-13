Полиция задержала подозреваемых в краже экипировки сборной Англии на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полиция Канзас-Сити задержала двух подозреваемых по делу о краже спортивной экипировки сборной Англии по футболу.
- Во время перевозки снаряжения из Флориды на базу сборной в Канзас-Сити пропала большая часть вещей национальной сборной Англии.
- Сборная Англии по футболу сыграет первый матч на чемпионате мира 17 июня в Далласе против команды Хорватии.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Полиция Канзас-Сити задержала двух подозреваемых по делу о краже спортивной экипировки сборной Англии по футболу за несколько дней до их первого матча на чемпионате мира в США, сообщает Sky Sport.
Ранее СМИ сообщили, что во время перевозки снаряжения из Флориды на базу сборной в Канзас-Сити (штат Миссури) большая часть вещей национальной сборной Англии была украдена. Отмечалось, что игроки потеряли бутсы, в которых планировали играть матчи чемпионата мира, а также мячи и различные принадлежности, используемые техническим персоналом.
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"Мы расследуем возможную кражу оборудования из командного автомобиля, который прибыл в Канзас-Сити. Сегодня вечером из него пропали некоторые вещи. Расследование продолжается. Два подозреваемых были взяты под стражу до завершения расследования", - заявили в департаменте полиции Канзас-Сити.
Ранее РИА Новости, изучив статистику преступлений, выяснило, что база сборной Англии в Канзас-Сити на чемпионате мира по футболу находится в одном из самых опасных городов в США. Общий показатель насильственных преступлений в городе составляет 1,3 тысячи на 100 тысяч человек, следует из изученных РИА Новости данных. Эта цифра почти в четыре раза больше, чем в среднем по стране (359 на 100 тысяч). Только в 2025 году в городе зафиксировано 138 убийств, 349 изнасилований, больше тысячи грабежей и более 5,4 тысячи нападений с отягчающими обстоятельствами, согласно полицейским данным.