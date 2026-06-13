Сборную Англии обокрали перед стартом на ЧМ, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У сборной Англии украли бутсы и экипировку за несколько дней до первого матча на чемпионате мира в США.
- Украденная экипировка включала бутсы, мячи и различные принадлежности для технического персонала.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Неизвестные украли бутсы и экипировку футболистов сборной Англии за несколько дней до их первого матча на чемпионате мира в США, сообщает Foot Mercato.
По информации портала, во время перевозки снаряжения из Флориды на базу сборной в Канзас-Сити большая часть вещей была украдена. Сообщается, что игроки потеряли бутсы, в которых планировали играть матчи чемпионата мира, а также мячи и различные принадлежности, используемые техническим персоналом.
Ранее РИА Новости, изучив статистику преступлений, выяснило, что база сборной Англии в Канзас-Сити на чемпионате мира по футболу находится в одном из самых опасных городов в США. Общий показатель насильственных преступлений в городе составляет 1,3 тысячи на 100 тысяч человек, следует из изученных РИА Новости данных. Эта цифра почти в четыре раза больше, чем в среднем по стране (359 на 100 тысяч). Только в 2025 году в городе зафиксировано 138 убийств, 349 изнасилований, больше тысячи грабежей и более 5,4 тысячи нападений с отягчающими обстоятельствами, согласно полицейским данным.