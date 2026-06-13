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Леклер разбил болид "Феррари" на втором Гран-при подряд - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
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Формула-1
 
18:19 13.06.2026 (обновлено: 18:27 13.06.2026)
Леклер разбил болид "Феррари" на втором Гран-при подряд

Шарль Леклер разбил свой болид во время квалификации на Гран-при Барселоны

© пресс-служба команды "Феррари"Пилот "Феррари" Шарль Леклер
Пилот Феррари Шарль Леклер - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© пресс-служба команды "Феррари"
Пилот "Феррари" Шарль Леклер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Леклер разбил свой болид во время третьего сегмента квалификации к Гран-при Барселоны.
  • Леклер вылетел с трассы и врезался в забор, после чего организаторы показали красные флаги и приостановили квалификацию.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер разбил свой болид во время третьего сегмента квалификации к гонке седьмого этапа "Формулы-1" - Гран-при Барселоны, который проходит на трассе Каталунья.
Леклер вылетел с трассы на четвертом повороте и носом врезался в забор. Организаторы показали красные флаги и приостановили квалификацию.
Ранее Леклер на домашнем этапе в Монте-Карло не справился с управлением и врезался в стенку сначала в субботней квалификации, а потом в основной гонке.
После шести этапов Леклер занимает четвертое место в зачете пилотов.
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