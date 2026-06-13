Леклер разбил болид "Феррари" на втором Гран-при подряд

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер разбил свой болид во время третьего сегмента квалификации к гонке седьмого этапа "Формулы-1" - Гран-при Барселоны, который проходит на трассе Каталунья.

Леклер вылетел с трассы на четвертом повороте и носом врезался в забор. Организаторы показали красные флаги и приостановили квалификацию.

Ранее Леклер на домашнем этапе в Монте-Карло не справился с управлением и врезался в стенку сначала в субботней квалификации, а потом в основной гонке.