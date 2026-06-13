Фигуристы Сизерон и Фурнье-Бодри продолжат выступать до Игр во Франции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Французские фигуристы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон продолжат совместное выступление до Олимпийских игр 2030 года во Французских Альпах.
- Фигуристы считают, что у них еще есть потенциал для выступлений, а проведение Олимпиады во Франции вдохновляет их продолжать карьеру.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Действующие олимпийские чемпионы в танцах на льду французские фигуристы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон заявили, что продолжат совместное выступление до Олимпийских играх 2030 года во Французских Альпах.
"Мы позволили себе роскошь все обдумать. Я считаю, что нам еще есть что испытать на льду, поэтому мы принимаем новый вызов. В поисках причины продолжать мы в итоге спросили себя, зачем останавливаться. И поскольку сейчас не было веской причины останавливаться, мы продолжаем", - приводит слова Сизерона Le Figaro на ссылкой L'Equipe.
"Мы действительно хотели подумать о том, что мотивировало бы нас идти вперед, и нам было любопытно продолжить то, что мы начали. Мы планируем год от года, но тот факт, что Игры пройдут во Франции, безусловно, вдохновляет и воодушевляет нас. Время выбрано очень удачно", - отметила Фурнье-Бодри.
Фурнье-Бодри и Сизерон провели первый совместный сезон и по его итогам завоевали золото Олимпиады, чемпионата мира и чемпионата Европы, стали вторыми в Финале Гран-при ISU, выиграли два этапа серии и были признаны лучшими фигуристами года по версии Международного союза конькобежцев.
Олимпийские игры во Французских Альпах пройдут 1-17 февраля 2030 года.