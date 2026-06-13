Фигуристы Сизерон и Фурнье-Бодри продолжат выступать до Игр во Франции

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Действующие олимпийские чемпионы в танцах на льду французские фигуристы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон заявили, что продолжат совместное выступление до Олимпийских играх 2030 года во Французских Альпах.

Фурнье-Бодри и Сизерон провели первый совместный сезон и по его итогам завоевали золото Олимпиады, чемпионата мира и чемпионата Европы, стали вторыми в Финале Гран-при ISU, выиграли два этапа серии и были признаны лучшими фигуристами года по версии Международного союза конькобежцев.