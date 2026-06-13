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ФИФА потребовала от сборной Египта убрать звезды с формы на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
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Футбол
 
22:28 13.06.2026
ФИФА потребовала от сборной Египта убрать звезды с формы на ЧМ-2026

ФИФА запретила сборной Египта выступать в форме с семью звездами на ЧМ-2026

© Фото : FIFA Media/XЛоготип ФИФА
Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : FIFA Media/X
Логотип ФИФА. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФИФА не разрешила сборной Египта выступить на чемпионате мира 2026 года в форме с семью звездами в честь побед на Кубке африканских наций.
  • Египетским футболистам также запретили использовать золотой цвет для игровых номеров и фамилий на футболках.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) не разрешила сборной Египта выступить на чемпионате мира 2026 года в форме с семью звездами в честь побед на Кубке африканских наций, сообщил в соцсети X журналист Майки Джуниор.
Также футболистам сборной Египта запретили использовать золотой цвет для игровых номеров и фамилий на футболках.
Семь звезд над логотипом сборной Египта означают семь побед в Кубке африканских наций. Правила ФИФА допускают использование звезд за победы на континентальных турнирах во время товарищеских матчей и отборочных соревнований, однако в финальных стадиях турниров под эгидой ФИФА можно наносить звезды только за победу на чемпионате мира.
Чемпионат мира проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Сборная Египта в группе G сыграет с командами Бельгии, Новой Зеландии и Ирана.
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