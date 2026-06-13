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Девятиклассникам рассказали, можно ли пересдать устный экзамен по истории - РИА Новости, 13.06.2026
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02:08 13.06.2026
Девятиклассникам рассказали, можно ли пересдать устный экзамен по истории

Музаев: девятиклассники смогут пересдать устный экзамен по истории

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУдостоверение личности школьника перед началом экзамена
Удостоверение личности школьника перед началом экзамена - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Удостоверение личности школьника перед началом экзамена. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Девятиклассники, не сдавшие устный экзамен по истории, смогут пересдать его по тем же правилам, что и другие предметы ОГЭ.
  • Общий результат экзаменов девятиклассника покажет, сможет ли он продолжить обучение в колледже или 10 классе либо останется на второй год.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Девятиклассники, не сдавшие обязательный устный экзамен по истории, смогут пересдать его по тем же правилам, что и другие предметы ОГЭ, заявил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"У нас любой экзамен, в ОГЭ в том числе, предусматривает пересдачу. Здесь у нас история является экзаменом, а не допуском к экзамену, тоже прошу не путать", - сказал Музаев.
Он отметил, что общий результат всех экзаменов, которые сдает девятиклассник, покажет, сможет ли школьник продолжить обучение в колледже или 10 классе либо останется на второй год.
"По такому же принципу, как и по другим предметам, будет предусмотрена возможность и количество пересдач, в том числе в сентябре у нас пересдают девятиклассники ОГЭ", - заключил Музаев.
Ранее глава Рособрнадзора сообщил, что устный экзамен по истории для девятиклассников впервые могут провести в феврале-марте 2028 года.
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ОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
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