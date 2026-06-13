Девятиклассникам рассказали, можно ли пересдать устный экзамен по истории

Краткий пересказ от РИА ИИ Девятиклассники, не сдавшие устный экзамен по истории, смогут пересдать его по тем же правилам, что и другие предметы ОГЭ.

Общий результат экзаменов девятиклассника покажет, сможет ли он продолжить обучение в колледже или 10 классе либо останется на второй год.

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Девятиклассники, не сдавшие обязательный устный экзамен по истории, смогут пересдать его по тем же правилам, что и другие предметы ОГЭ, заявил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"У нас любой экзамен, в ОГЭ в том числе, предусматривает пересдачу. Здесь у нас история является экзаменом, а не допуском к экзамену, тоже прошу не путать", - сказал Музаев

Он отметил, что общий результат всех экзаменов, которые сдает девятиклассник, покажет, сможет ли школьник продолжить обучение в колледже или 10 классе либо останется на второй год.

"По такому же принципу, как и по другим предметам, будет предусмотрена возможность и количество пересдач, в том числе в сентябре у нас пересдают девятиклассники ОГЭ", - заключил Музаев.