Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший американский разведчик Скотт Риттер назвал удар по Старобельску способом украинских боевиков запугать жителей Донбасса.
- Пасечник сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погиб 21 человек, пострадали более 40.
- Риттер не увидел военных объектов возле колледжа в Старобельске и назвал удар преднамеренным действием, призванным посеять ужас среди населения Донбасса.
СТАРОБЕЛЬСК, 13 июн - РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью РИА Новости назвал удар по Старобельску в Луганской Народной Республике способом украинских боевиков запугать жителей Донбасса.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40. По словам Риттера, он не увидел никаких военных объектов возле колледжа в Старобельске, по которому Украина нанесла ракетный удар.
"Это было преднамеренное действие со стороны украинцев, призванное посеять ужас среди населения Донбасса. Им действительно удалось принести горе многим людям, разрушить будущее этой земли, убивая детей", - сказал Риттер.
Экс-разведчик возложил цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах украинской атаки на колледж.