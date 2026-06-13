Рейтинг@Mail.ru
Пострадавший от БПЛА дом в Нижнекамске отремонтируют в ближайшее время - РИА Новости, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:30 13.06.2026
Пострадавший от БПЛА дом в Нижнекамске отремонтируют в ближайшее время

Восстановление пострадавшего от БПЛА дома в Нижнекамске начнут в ближайшее время

© Радмир Беляев/ВКонтактеЛагерь "Алмаш", где размещены эвакуированные жители пострадавшего дома в Нижнекамске
Лагерь Алмаш, где размещены эвакуированные жители пострадавшего дома в Нижнекамске - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Радмир Беляев/ВКонтакте
Лагерь "Алмаш", где размещены эвакуированные жители пострадавшего дома в Нижнекамске
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нижнекамске проведут восстановительные работы и капитальный ремонт жилого дома, пострадавшего при атаке БПЛА.
  • Рустам Минниханов посетил Нижнекамск и заверил жильцов, что дом скоро будет отремонтирован и они смогут вернуться в свои квартиры.
  • 31 человек из расселенного дома временно разместился на базе санатория "Шифалы".
КАЗАНЬ, 13 июн – РИА Новости. Восстановительные работы и капитальный ремонт пострадавшего при атаке БПЛА жилого дома в Нижнекамске проведут в ближайшее время, пока 31 человек из расселенного дома разместился на базе санатория "Шифалы", сообщает пресс-служба главы Татарстана.
Руководитель республики Рустам Минниханов в субботу посетил с рабочей поездкой Нижнекамск, где, в том числе встретился с жильцами пострадавшего дома.
Машины скорой помощи и МЧС - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
ВСУ нанесли удар по резервуарному парку в Татарстане
1 января, 12:39
«

"Раис республики заверил их, что в ближайшее время дом будет полностью отремонтирован, и они смогут вернуться в свои квартиры", - говорится в сообщении.

Минниханов поручил главе Нижнекамского района Радмиру Беляеву и министру строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марату Айзатуллину организовать демонтаж поврежденных конструкций, выполнить восстановительные работы, а также обеспечить проведение капитального ремонта всего здания.
В настоящее время дом полностью расселен. Для жителей организован пункт временного размещения на базе санатория "Шифалы", где находится 31 человек.
В ходе поездки Минниханов также провел заседание штаба по обеспечению устойчивой работы топливно-энергетического комплекса. Ему сообщили, что последствия атаки на предприятие были устранены.
Глава Татарстан 12 июня сообщил, что утром была совершена массированная атака вражеских БПЛА на Закамский регион республики. Атаке подверглись промышленные предприятия, производственные процессы на них не останавливались, а также один жилой дом. Как уточнил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев, были госпитализированы четверо пострадавших при попадании БПЛА в дом, их жизнь вне опасности.
Лагерь Алмаш, где размещены эвакуированные жители пострадавшего дома в Нижнекамске - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
В Нижнекамске жителям пострадавшего от БПЛА дома разрешат зайти в квартиры
12 июня, 20:24
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНижнекамскНижнекамский районРустам Минниханов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала