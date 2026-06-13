Пострадавший от БПЛА дом в Нижнекамске отремонтируют в ближайшее время

Краткий пересказ от РИА ИИ В Нижнекамске проведут восстановительные работы и капитальный ремонт жилого дома, пострадавшего при атаке БПЛА.

Рустам Минниханов посетил Нижнекамск и заверил жильцов, что дом скоро будет отремонтирован и они смогут вернуться в свои квартиры.

31 человек из расселенного дома временно разместился на базе санатория "Шифалы".

КАЗАНЬ, 13 июн – РИА Новости. Восстановительные работы и капитальный ремонт пострадавшего при атаке БПЛА жилого дома в Нижнекамске проведут в ближайшее время, пока 31 человек из расселенного дома разместился на базе санатория "Шифалы", сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Руководитель республики Рустам Минниханов в субботу посетил с рабочей поездкой Нижнекамск , где, в том числе встретился с жильцами пострадавшего дома.

« "Раис республики заверил их, что в ближайшее время дом будет полностью отремонтирован, и они смогут вернуться в свои квартиры", - говорится в сообщении.

Минниханов поручил главе Нижнекамского района Радмиру Беляеву и министру строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марату Айзатуллину организовать демонтаж поврежденных конструкций, выполнить восстановительные работы, а также обеспечить проведение капитального ремонта всего здания.

В настоящее время дом полностью расселен. Для жителей организован пункт временного размещения на базе санатория "Шифалы", где находится 31 человек.

В ходе поездки Минниханов также провел заседание штаба по обеспечению устойчивой работы топливно-энергетического комплекса. Ему сообщили, что последствия атаки на предприятие были устранены.