Пострадавший от БПЛА дом в Нижнекамске отремонтируют в ближайшее время

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Нижнекамске проведут восстановительные работы и капитальный ремонт жилого дома, пострадавшего при атаке БПЛА.
- Рустам Минниханов посетил Нижнекамск и заверил жильцов, что дом скоро будет отремонтирован и они смогут вернуться в свои квартиры.
- 31 человек из расселенного дома временно разместился на базе санатория "Шифалы".
КАЗАНЬ, 13 июн – РИА Новости. Восстановительные работы и капитальный ремонт пострадавшего при атаке БПЛА жилого дома в Нижнекамске проведут в ближайшее время, пока 31 человек из расселенного дома разместился на базе санатория "Шифалы", сообщает пресс-служба главы Татарстана.
Руководитель республики Рустам Минниханов в субботу посетил с рабочей поездкой Нижнекамск, где, в том числе встретился с жильцами пострадавшего дома.
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"Раис республики заверил их, что в ближайшее время дом будет полностью отремонтирован, и они смогут вернуться в свои квартиры", - говорится в сообщении.
Минниханов поручил главе Нижнекамского района Радмиру Беляеву и министру строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марату Айзатуллину организовать демонтаж поврежденных конструкций, выполнить восстановительные работы, а также обеспечить проведение капитального ремонта всего здания.
В настоящее время дом полностью расселен. Для жителей организован пункт временного размещения на базе санатория "Шифалы", где находится 31 человек.
В ходе поездки Минниханов также провел заседание штаба по обеспечению устойчивой работы топливно-энергетического комплекса. Ему сообщили, что последствия атаки на предприятие были устранены.
Глава Татарстан 12 июня сообщил, что утром была совершена массированная атака вражеских БПЛА на Закамский регион республики. Атаке подверглись промышленные предприятия, производственные процессы на них не останавливались, а также один жилой дом. Как уточнил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев, были госпитализированы четверо пострадавших при попадании БПЛА в дом, их жизнь вне опасности.