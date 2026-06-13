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Россия заявила США демарши из-за недопуска делегатов на мероприятия G20 - РИА Новости, 13.06.2026
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00:35 13.06.2026 (обновлено: 10:17 13.06.2026)
Россия заявила США демарши из-за недопуска делегатов на мероприятия G20

Бердыев: РФ заявила США демарши из-за недопуска делегатов на мероприятия G20

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПеред началом саммита "Группы двадцати"
Перед началом саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Перед началом саммита "Группы двадцати". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва заявила Вашингтону демарши из-за недопуска российских представителей на мероприятия "Группы двадцати".
  • С проблемами столкнулись сотрудники РСПП и РАН.
  • Посол по особым поручениям МИД по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев подчеркнул, что ущемление прав россиян отравляет атмосферу в "Двадцатке" и ставит под сомнение ее успех.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Москва заявила Вашингтону демарши из-за недопуска российских представителей на мероприятия "Группы двадцати", рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
Из-за того, что их организации фигурируют в санкционных списках, с проблемами столкнулись сотрудники РСПП и РАН.
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"Мы такой подход категорически не приемлем. <...> Продолжаем взаимодействовать с США по линии внешнеполитических ведомств, посольств, шерп и су-шерп, чтобы устранить <...> барьеры", — сказал Бердыев.

Посол подчеркнул, что ущемление прав россиян отравляет атмосферу в "Двадцатке" и ставит под сомнение ее успех.
В декабре в Майами пройдет саммит G20. В конце апреля глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи заявил, что поднимет вопрос о приостановке санкций против РСПП на время подготовки и проведения мероприятия.
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