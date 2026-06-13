Россия заявила США демарши из-за недопуска делегатов на мероприятия G20

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Москва заявила Вашингтону демарши из-за недопуска российских представителей на мероприятия "Группы двадцати".
- С проблемами столкнулись сотрудники РСПП и РАН.
- Посол по особым поручениям МИД по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев подчеркнул, что ущемление прав россиян отравляет атмосферу в "Двадцатке" и ставит под сомнение ее успех.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Москва заявила Вашингтону демарши из-за недопуска российских представителей на мероприятия "Группы двадцати", рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
Из-за того, что их организации фигурируют в санкционных списках, с проблемами столкнулись сотрудники РСПП и РАН.
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"Мы такой подход категорически не приемлем. <...> Продолжаем взаимодействовать с США по линии внешнеполитических ведомств, посольств, шерп и су-шерп, чтобы устранить <...> барьеры", — сказал Бердыев.
Посол подчеркнул, что ущемление прав россиян отравляет атмосферу в "Двадцатке" и ставит под сомнение ее успех.