В Дагестане восстановили поврежденный при взрывах газопровод

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На магистральном газопроводе Моздок — Казимагомед в Дагестане произошли три взрыва и пожар, который был ликвидирован к 22:40 мск, без жертв и пострадавших.
- Аварийно-восстановительные работы на газопроводе завершены компанией «Газпром трансгаз Махачкала» в обозначенный срок.
- Система заполнена газом, газораспределительные организации приступили к поэтапному подключению потребителей.
МАХАЧКАЛА, 13 июн - РИА Новости. Специалисты завершили аварийно-восстановительные работы на магистральном газопроводе в Дагестане, поврежденном в результате взрывов и крупного пожара, сообщили в пресс-службе министерства энергетики республики.
Во вторник вечером между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района Дагестана из-за разгерметизации произошло три взрыва на магистральном газопроводе Моздок - Казимагомед с последующим факельным горением высотой до 15 метров. К 22.40 мск пожар был полностью ликвидирован, жертв и пострадавших нет. Под отключение попали 40 населенных пунктов.
"Аварийно-восстановительные работы на магистральном газопроводе Моздок – Казимагомед завершены. Компания "Газпром трансгаз Махачкала" выполнила работы в ранее обозначенный срок – на месте специалистами компании был определен трехдневный период, сроки были соблюдены", – говорится в сообщении.
Сейчас система заполнена газом. Газораспределительные организации уже приступили к поэтапному подключению потребителей, добавили в министерстве.
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