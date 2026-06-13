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Сборная Англии вернула часть украденной экипировки на чемпионате мира - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
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Футбол
 
16:53 13.06.2026 (обновлено: 16:55 13.06.2026)
Сборная Англии вернула часть украденной экипировки на чемпионате мира

The Athletic: сборная Англии вернула часть украденной экипировки сборной на ЧМ

© Соцсети УЕФАХарви Эллиотт
Харви Эллиотт - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Соцсети УЕФА
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Большая часть тренировочной экипировки национальной сборной Англии была украдена во время перевозки из Флориды на базу в Канзас-Сити.
  • Английской футбольной ассоциации (FA) удалось вернуть часть украденных вещей, в основном обувь.
  • Расследование продолжается, полиция Канзас-Сити задержала двух подозреваемых.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Английской футбольной ассоциации (FA) удалось вернуть несколько предметов из украденной тренировочной экипировки на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике, сообщает The Athletic со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Ранее СМИ сообщили, что во время перевозки снаряжения из Флориды на базу сборной в Канзас-Сити (штат Миссури) большая часть вещей национальной сборной Англии была украдена. Отмечалось, что игроки потеряли бутсы, в которых планировали играть матчи чемпионата мира, а также мячи и различные принадлежности, используемые техническим персоналом. Sky Sports сообщал, что полиция Канзас-Сити задержала двух подозреваемых.
Источники, знакомые с ситуацией, подтвердили, что часть пропавших вещей - в основном обувь - были найдены. В полиции сообщили, что расследование продолжается.
На чемпионате мира сборная Англии сыграет в группе L, где встретится с командами Хорватии, Ганы и Панамы. Первый матч команда проведет 17 июня против хорватов.
Ранее РИА Новости, изучив статистику преступлений, выяснило, что база сборной Англии в Канзас-Сити на чемпионате мира по футболу находится в одном из самых опасных городов в США. Общий показатель насильственных преступлений в городе составляет 1,3 тысячи на 100 тысяч человек, следует из изученных РИА Новости данных. Эта цифра почти в четыре раза больше, чем в среднем по стране (359 на 100 тысяч). Только в 2025 году в городе зафиксировано 138 убийств, 349 изнасилований, больше тысячи грабежей и более 5,4 тысячи нападений с отягчающими обстоятельствами, согласно полицейским данным.
Футболисты сборной Англии - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
Полиция задержала подозреваемых в краже экипировки сборной Англии на ЧМ
Вчера, 08:54
 
ФутболКанзас-Сити (Миссури)АнглияСШАЧМ по футболу 2026
 
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