Сборная Англии вернула часть украденной экипировки на чемпионате мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Большая часть тренировочной экипировки национальной сборной Англии была украдена во время перевозки из Флориды на базу в Канзас-Сити.
- Английской футбольной ассоциации (FA) удалось вернуть часть украденных вещей, в основном обувь.
- Расследование продолжается, полиция Канзас-Сити задержала двух подозреваемых.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Английской футбольной ассоциации (FA) удалось вернуть несколько предметов из украденной тренировочной экипировки на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике, сообщает The Athletic со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Ранее СМИ сообщили, что во время перевозки снаряжения из Флориды на базу сборной в Канзас-Сити (штат Миссури) большая часть вещей национальной сборной Англии была украдена. Отмечалось, что игроки потеряли бутсы, в которых планировали играть матчи чемпионата мира, а также мячи и различные принадлежности, используемые техническим персоналом. Sky Sports сообщал, что полиция Канзас-Сити задержала двух подозреваемых.
Источники, знакомые с ситуацией, подтвердили, что часть пропавших вещей - в основном обувь - были найдены. В полиции сообщили, что расследование продолжается.
Ранее РИА Новости, изучив статистику преступлений, выяснило, что база сборной Англии в Канзас-Сити на чемпионате мира по футболу находится в одном из самых опасных городов в США. Общий показатель насильственных преступлений в городе составляет 1,3 тысячи на 100 тысяч человек, следует из изученных РИА Новости данных. Эта цифра почти в четыре раза больше, чем в среднем по стране (359 на 100 тысяч). Только в 2025 году в городе зафиксировано 138 убийств, 349 изнасилований, больше тысячи грабежей и более 5,4 тысячи нападений с отягчающими обстоятельствами, согласно полицейским данным.