Российская бильярдистка в 16-й раз выиграла чемпионат мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Диана Миронова заняла первое место на чемпионате мира по свободной пирамиде.
- В финальном матче она одержала победу над Элиной Нагулой со счетом 6:2.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российская бильярдистка Диана Миронова заняла первое место на чемпионате мира по свободной пирамиде, который прошел в Сургуте.
В финальном матче Миронова одержала победу над соотечественницей Элиной Нагулой со счетом 6:2.
Мироновой 30 лет. Она 16-й раз в своей карьере завоевала золото чемпионата мира по бильярду. Россиянка является единственной в истории абсолютной чемпионкой мира. В 2023 году Миронова завоевала Кубок чемпионов среди мужчин.