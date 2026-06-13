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Российская бильярдистка в 16-й раз выиграла чемпионат мира - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
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13:47 13.06.2026
Российская бильярдистка в 16-й раз выиграла чемпионат мира

Россиянка Миронова стала 16-кратной чемпионкой мира по бильярду

© Фото : Telegram-канал Дианы МироновойРоссийская бильярдистка Диана Миронова
Российская бильярдистка Диана Миронова - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : Telegram-канал Дианы Мироновой
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Диана Миронова заняла первое место на чемпионате мира по свободной пирамиде.
  • В финальном матче она одержала победу над Элиной Нагулой со счетом 6:2.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российская бильярдистка Диана Миронова заняла первое место на чемпионате мира по свободной пирамиде, который прошел в Сургуте.
В финальном матче Миронова одержала победу над соотечественницей Элиной Нагулой со счетом 6:2.
Мироновой 30 лет. Она 16-й раз в своей карьере завоевала золото чемпионата мира по бильярду. Россиянка является единственной в истории абсолютной чемпионкой мира. В 2023 году Миронова завоевала Кубок чемпионов среди мужчин.
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