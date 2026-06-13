Российская бильярдистка в 16-й раз выиграла чемпионат мира

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российская бильярдистка Диана Миронова заняла первое место на чемпионате мира по свободной пирамиде, который прошел в Сургуте.

Мироновой 30 лет. Она 16-й раз в своей карьере завоевала золото чемпионата мира по бильярду. Россиянка является единственной в истории абсолютной чемпионкой мира. В 2023 году Миронова завоевала Кубок чемпионов среди мужчин.