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Названы самые дорогие матчи ЧМ-2026 по футболу - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
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Футбол
 
19:16 13.06.2026
Названы самые дорогие матчи ЧМ-2026 по футболу

Билеты на матч Бразилии на ЧМ-2026 оказались в 19 раз дороже самых дешевых

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБолельщики сборной Бразилии
Болельщики сборной Бразилии - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Болельщики сборной Бразилии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средняя стоимость билета на матч сборной Бразилии на групповом этапе чемпионата мира по футболу 2026 года составляет около 3,8 тысячи долларов за игру.
  • Пакет билетов на три игры бразильской сборной в групповом этапе стоит 11,4 тысячи долларов.
  • Самые доступные билеты на начало июня продаются на матчи сборных, которые не относятся к числу главных претендентов на победу, и стоят менее чем 200 долларов.
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Средняя стоимость билета на матч сборной Бразилии на групповом этапе чемпионата мира по футболу 2026 года оказалась примерно в 19 раз выше цены самых дешевых билетов на турнире, выяснило РИА Новости, изучив предложения билетных агрегаторов.
Одними из самых дорогих оказались матчи сборной Бразилии — пятикратного чемпиона мира и одной из самых популярных команд турнира. Пакет билетов на три игры бразильцев в групповом этапе стоит 11,4 тысячи долларов, то есть в среднем около 3,8 тысячи долларов за один матч.
Самые доступные билеты на начало июня продаются на матчи сборных, которые не относятся к числу главных претендентов на победу и не имеют в составе звезд первой величины. Так, посещение игр Чехия – ЮАР, Иордания – Алжир и Кабо-Верде – Саудовская Аравия обойдется менее чем в 200 долларов.
Таким образом, посещение одной игры сборной Бразилии на групповом этапе обойдется примерно в 19 раз дороже, чем самые дешевые матчи чемпионата мира, подсчитало РИА Новости.
Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет с участием 48 национальных команд и станет первым турниром, который примут сразу три страны — США, Канада и Мексика. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля.
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