Краткий пересказ от РИА ИИ Средняя стоимость билета на матч сборной Бразилии на групповом этапе чемпионата мира по футболу 2026 года составляет около 3,8 тысячи долларов за игру.

Пакет билетов на три игры бразильской сборной в групповом этапе стоит 11,4 тысячи долларов.

Самые доступные билеты на начало июня продаются на матчи сборных, которые не относятся к числу главных претендентов на победу, и стоят менее чем 200 долларов.

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Средняя стоимость билета на матч сборной Бразилии на групповом этапе чемпионата мира по футболу 2026 года оказалась примерно в 19 раз выше цены самых дешевых билетов на турнире, выяснило РИА Новости, изучив предложения билетных агрегаторов.

Одними из самых дорогих оказались матчи сборной Бразилии — пятикратного чемпиона мира и одной из самых популярных команд турнира. Пакет билетов на три игры бразильцев в групповом этапе стоит 11,4 тысячи долларов, то есть в среднем около 3,8 тысячи долларов за один матч.

Самые доступные билеты на начало июня продаются на матчи сборных, которые не относятся к числу главных претендентов на победу и не имеют в составе звезд первой величины. Так, посещение игр Чехия – ЮАР, Иордания – Алжир и Кабо-Верде – Саудовская Аравия обойдется менее чем в 200 долларов.

Таким образом, посещение одной игры сборной Бразилии на групповом этапе обойдется примерно в 19 раз дороже, чем самые дешевые матчи чемпионата мира, подсчитало РИА Новости.