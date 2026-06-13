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У сборной Кюрасао большие амбиции, заявил Дик Адвокат - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
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Футбол
 
22:55 13.06.2026
У сборной Кюрасао большие амбиции, заявил Дик Адвокат

Дик Адвокат: сборная Кюрасао обладает большими амбициями

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДик Адвокат
Дик Адвокат - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат заявил, что национальная команда ставит перед собой цель выйти в плей-офф чемпионата мира по футболу.
  • Сборная Кюрасао впервые в истории сыграет на чемпионате мира, ее первый матч против сборной Германии состоится 14 июня в Хьюстоне.
  • Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Кюрасао нидерландец Дик Адвокат заявил, что национальная команда ставит перед собой цель выйти в плей-офф чемпионата мира по футболу и обладает большими амбициями.
Сборная Кюрасао впервые в истории сыграет на чемпионате мира. В первом туре в группе E подопечные Адвоката сыграют против сборной Германии 14 июня в Хьюстоне. Также соперниками команды станут сборные Эквадора (20 июня) и Кот-д'Ивуара (25 июня).
"Начинать турнир матчем против сборной Германии - это замечательно. Мы сразу увидим, чего стоим. Наша цель - выйти в плей-офф. В футболе всегда есть место неожиданностям. Возможно, одной такой сенсации нам хватит, чтобы пройти дальше. Нельзя говорить, что у нас нет шансов. У этой команды большие амбиции. А когда они есть, можно многого добиться", - сказал Адвокат в интервью Bild.
Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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