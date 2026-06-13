У сборной Кюрасао большие амбиции, заявил Дик Адвокат

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат заявил, что национальная команда ставит перед собой цель выйти в плей-офф чемпионата мира по футболу.
- Сборная Кюрасао впервые в истории сыграет на чемпионате мира, ее первый матч против сборной Германии состоится 14 июня в Хьюстоне.
- Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Кюрасао нидерландец Дик Адвокат заявил, что национальная команда ставит перед собой цель выйти в плей-офф чемпионата мира по футболу и обладает большими амбициями.
"Начинать турнир матчем против сборной Германии - это замечательно. Мы сразу увидим, чего стоим. Наша цель - выйти в плей-офф. В футболе всегда есть место неожиданностям. Возможно, одной такой сенсации нам хватит, чтобы пройти дальше. Нельзя говорить, что у нас нет шансов. У этой команды большие амбиции. А когда они есть, можно многого добиться", - сказал Адвокат в интервью Bild.
Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.