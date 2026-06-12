Украинец выбыл из выборов в совет ISU по фигурному катанию в первом раунде

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Украинец Александр Волков не прошел первый раунд голосования на выборах в совет Международного союза конькобежцев (ISU) по фигурному катанию.

По итогам четырех раундов голосования в совет ISU по фигурному катанию вошли Лундгрен, Мацумура, Лавуа, Бьянкетти и Линч, а также Елек в должности первого вице-президента.