Украинец выбыл из выборов в совет ISU по фигурному катанию в первом раунде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинец Александр Волков не прошел первый раунд голосования на выборах в совет Международного союза конькобежцев (ISU) по фигурному катанию.
- Россиянин Александр Кибалко был избран вице-президентом ISU по конькобежному спорту.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Украинец Александр Волков не прошел первый раунд голосования на выборах в совет Международного союза конькобежцев (ISU) по фигурному катанию.
Конгресс ISU проходит на Тенерифе (Испания). В пятницу россиянин Александр Кибалко был избран вице-президентом ISU по конькобежному спорту.
По итогам голосования Волков в первом раунде уступил люксембуржцу Джимми Стрину Майеру, австралийке Сюзан Линч, финке Сюзанне Рахкамо, французу Давиду Молине, японцу Тацуро Мацумуре, американке Тине Лундгрен, канадцу Бенуа Лавуа, венгру Дьерду Елеку, британцу Робину Казинсу и итальянцу Фабио Бьянкетти.
По итогам четырех раундов голосования в совет ISU по фигурному катанию вошли Лундгрен, Мацумура, Лавуа, Бьянкетти и Линч, а также Елек в должности первого вице-президента.
Также по результатам выборов в совет ISU по конькобежному спорту вошли Альберт Хазельхофф (Нидерланды), Чуньлу Ван (Китай), Корнелис Лепотер (Бельгия), Мона Адольфсен (Норвегия), Рафал Татарух (Польша) и Кибалко в статусе вице-президента.