ЕС анонсировал переговоры по существу о вступлении Украины и Молдавии

БРЮССЕЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Все страны ЕС согласовали начало переговоров по существу о вступлении Украины и Молдавии, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, он охватывает ключевые принципы и ценности Евросоюза, "включая верховенство права и демократические институты". Официальные переговоры стартуют 15 июня на первой межправительственной конференции.