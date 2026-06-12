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ЕС анонсировал переговоры по существу о вступлении Украины и Молдавии - РИА Новости, 12.06.2026
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20:19 12.06.2026 (обновлено: 20:49 12.06.2026)
ЕС анонсировал переговоры по существу о вступлении Украины и Молдавии

Фон дер Ляйен: ЕС 15 июня начнет переговоры о вступлении Украины и Молдавии

© REUTERS / Yves HermanГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© REUTERS / Yves Herman
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Все страны ЕС согласовали начало переговоров по существу о вступлении Украины и Молдавии.
  • Первый кластер переговоров стартует 15 июня.
  • Он охватывает ключевые принципы и ценности блока.
  • Среди них, по словам главы Еврокомиссии, — верховенство права и демократические институты.
БРЮССЕЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Все страны ЕС согласовали начало переговоров по существу о вступлении Украины и Молдавии, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Сегодня Европейский союз сделал важный шаг вперед. Все государства-члены согласились открыть первый кластер переговоров о присоединении", — написала она в соцсети X.
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По ее словам, он охватывает ключевые принципы и ценности Евросоюза, "включая верховенство права и демократические институты". Официальные переговоры стартуют 15 июня на первой межправительственной конференции.
ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в июне 2022 года. Однако там признавали, что это было по большей части символическое решение с целью поддержать Киев и Кишинев в противостоянии с Москвой. В июне 2024-го в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ними и Евросоюзом, таким образом запустив процесс переговоров о вступлении.
Эти шаги не означают обязательного принятия в объединение и ни к чему не обязывают Брюссель: они лишь знаменуют начало достаточно длительного пути по вступлению в блок. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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