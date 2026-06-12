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В историческом центре Петербурга открылся фестиваль цветов в День России - РИА Новости, 12.06.2026
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14:56 12.06.2026 (обновлено: 20:15 12.06.2026)
В историческом центре Петербурга открылся фестиваль цветов в День России

Фестиваль цветов открылся в День России историческом центре Петербурга

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкУчастники 20-го фестиваля цветов, посвященного единству народов России, в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. 12 июня 2026
Участники 20-го фестиваля цветов, посвященного единству народов России, в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. 12 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Участники 20-го фестиваля цветов, посвященного единству народов России, в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. 12 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Петропавловской крепости открылся двадцатый международный фестиваль цветов.
  • Цветочные композиции на фестивале посвящены культурному многообразию регионов России.
  • Выставка конкурсных работ флористов будет работать в Петропавловской крепости до 14 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Двадцатый международный фестиваль цветов открылся в пятницу в Петропавловской крепости в историческом центре Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.
Цветочные композиции в Год единства народов России посвящены культурному многообразию регионов страны.
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На сцене недалеко от входа в Петропавловку проходит шоу флористов из Петербурга, Москвы, Казани, Мурома, Новосибирска, Томска, Ростова-на-Дону, Самары, Челябинска, Барнаула, а также из Якутии. Они представляют не только букеты, но и цветочные костюмы, головные уборы и зонты, а также различные арт-объекты из цветов.
На территории крепости представлены тематические цветочные композиции, которыми любуются много посетителей.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГорожане во время 20-го фестиваля цветов, посвященного единству народов России, в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге
Горожане во время 20-го фестиваля цветов, посвященного единству народов России, в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Горожане во время 20-го фестиваля цветов, посвященного единству народов России, в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге
Так, у цветочного арт-объекта в виде платья, которое можно "надеть", встав сзади, собралась очередь женщин и детей, желающих "примерить" наряд и сфотографироваться на память.
Выставка, где можно увидеть конкурсные работы флористов, работает в Петропавловке до 14 июня.
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