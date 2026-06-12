В историческом центре Петербурга открылся фестиваль цветов в День России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Петропавловской крепости открылся двадцатый международный фестиваль цветов.
- Цветочные композиции на фестивале посвящены культурному многообразию регионов России.
- Выставка конкурсных работ флористов будет работать в Петропавловской крепости до 14 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Двадцатый международный фестиваль цветов открылся в пятницу в Петропавловской крепости в историческом центре Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.
Цветочные композиции в Год единства народов России посвящены культурному многообразию регионов страны.
На сцене недалеко от входа в Петропавловку проходит шоу флористов из Петербурга, Москвы, Казани, Мурома, Новосибирска, Томска, Ростова-на-Дону, Самары, Челябинска, Барнаула, а также из Якутии. Они представляют не только букеты, но и цветочные костюмы, головные уборы и зонты, а также различные арт-объекты из цветов.
На территории крепости представлены тематические цветочные композиции, которыми любуются много посетителей.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГорожане во время 20-го фестиваля цветов, посвященного единству народов России, в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге
Горожане во время 20-го фестиваля цветов, посвященного единству народов России, в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге
Так, у цветочного арт-объекта в виде платья, которое можно "надеть", встав сзади, собралась очередь женщин и детей, желающих "примерить" наряд и сфотографироваться на память.
Выставка, где можно увидеть конкурсные работы флористов, работает в Петропавловке до 14 июня.
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