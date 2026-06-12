ЦСКА соберет средства на лечение Алдонина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский ЦСКА проведет благотворительный «Кубок Евгения Алдонина» 27 июня в Москве.
- Часть собранных средств направят на лечение и реабилитацию бывшего полузащитника ЦСКА Евгения Алдонина, у которого выявлена онкология.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Московский ЦСКА проведет благотворительный "Кубок Евгения Алдонина" и направит часть собранных средств на лечение и реабилитацию бывшего полузащитника армейцев, сообщается на сайте футбольного клуба.
Турнир пройдет в Москве 27 июня.
В декабре стало известно, что у бывшего капитана сборной России Алдонина выявлено заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения. Российская премьер-лига (РПЛ) и ЦСКА объявили о сборе средств для помощи семье экс-футболиста. Как отметил в своем Telegram-канале комментатор Дмитрий Шнякин, у игрока выявлена онкология, и он находился на лечении в Германии.
Алдонину 46 лет. Он начал профессиональную карьеру в волгоградском "Роторе", из которого в 2004 году перешел в ЦСКА. В составе армейцев Алдонин стал обладателем Кубка УЕФА (2005), двукратным чемпионом России, пять раз выигрывал Кубок страны. Также он представлял саранскую "Мордовию", нижегородскую "Волгу" и красногорский "Зоркий". За сборную России Алдонин провел 29 матчей, включая две игры чемпионата Европы - 2004.
У бывшего капитана сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
22 ноября 2025, 14:56