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ЦРУ опубликовало доклад о "летающих тарелках" между Будапештом и Москвой - РИА Новости, 12.06.2026
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16:10 12.06.2026 (обновлено: 16:39 12.06.2026)
ЦРУ опубликовало доклад о "летающих тарелках" между Будапештом и Москвой

В рассекреченном докладе ЦРУ упоминается полет НЛО между Будапештом и Москвой

© Depositphotos.com / michaklootwijkЛоготип ЦРУ на клавиатуре
Логотип ЦРУ на клавиатуре - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Depositphotos.com / michaklootwijk
Логотип ЦРУ на клавиатуре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В рассекреченном докладе ЦРУ упоминается полет летающих тарелок между Будапештом и Москвой в 1955 году.
  • О них американцу венгерского происхождения сообщила в письме племянница.
  • Они якобы летали со скоростью сверхзвукового самолета и держали местных жителей в напряжении несколько недель.
ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Третья часть рассекреченных документов Пентагона об НЛО содержит доклад ЦРУ о возможном полете летающих тарелок между Будапештом и Москвой в 1955 году, выяснило РИА Новости.
Как следует из доклада, источник ведомства, гражданин США венгерского происхождения, сообщил, что в ноябре 1955 года получил письмо от племянницы из Будапешта, в котором она рассказала о "летающих тарелках", несколько недель державших местных жителей в напряжении.
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"Эти очень быстрые летающие объекты сильно заняли научные круги. Уверена, вы уже слышали из газет: скорость этих объектов оценивалась в 12 тысяч километров в час", — говорится в приведенном отрывке из письма.
К нему был приложен рисунок, показывающий строй и предполагаемый курс указанных объектов.
"Это первый раз, когда моя племянница упомянула такие объекты в своих письмах", — заключил источник.
Американские власти с 8 мая начали публиковать обещанные президентом Дональдом Трампом файлы об НЛО. Уже обнародованы десятки фото, видео и свидетельских показаний. Пентагон намерен публиковать новые документы раз в несколько недель.
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