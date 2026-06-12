ЦРУ опубликовало доклад о "летающих тарелках" между Будапештом и Москвой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В рассекреченном докладе ЦРУ упоминается полет летающих тарелок между Будапештом и Москвой в 1955 году.
- О них американцу венгерского происхождения сообщила в письме племянница.
- Они якобы летали со скоростью сверхзвукового самолета и держали местных жителей в напряжении несколько недель.
ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Третья часть рассекреченных документов Пентагона об НЛО содержит доклад ЦРУ о возможном полете летающих тарелок между Будапештом и Москвой в 1955 году, выяснило РИА Новости.
"Эти очень быстрые летающие объекты сильно заняли научные круги. Уверена, вы уже слышали из газет: скорость этих объектов оценивалась в 12 тысяч километров в час", — говорится в приведенном отрывке из письма.
К нему был приложен рисунок, показывающий строй и предполагаемый курс указанных объектов.
"Это первый раз, когда моя племянница упомянула такие объекты в своих письмах", — заключил источник.
Американские власти с 8 мая начали публиковать обещанные президентом Дональдом Трампом файлы об НЛО. Уже обнародованы десятки фото, видео и свидетельских показаний. Пентагон намерен публиковать новые документы раз в несколько недель.
Что рассекретили США в новых файлах об НЛО
27 мая, 18:09