ЦРУ опубликовало доклад о "летающих тарелках" между Будапештом и Москвой

Краткий пересказ от РИА ИИ В рассекреченном докладе ЦРУ упоминается полет летающих тарелок между Будапештом и Москвой в 1955 году.

О них американцу венгерского происхождения сообщила в письме племянница.

Они якобы летали со скоростью сверхзвукового самолета и держали местных жителей в напряжении несколько недель.

ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Третья часть рассекреченных документов Пентагона об НЛО содержит доклад ЦРУ о возможном полете летающих тарелок между Будапештом и Москвой в 1955 году, выяснило РИА Новости.

Как следует из доклада, источник ведомства, гражданин США венгерского происхождения, сообщил, что в ноябре 1955 года получил письмо от племянницы из Будапешта , в котором она рассказала о "летающих тарелках", несколько недель державших местных жителей в напряжении.

"Эти очень быстрые летающие объекты сильно заняли научные круги. Уверена, вы уже слышали из газет: скорость этих объектов оценивалась в 12 тысяч километров в час", — говорится в приведенном отрывке из письма.

К нему был приложен рисунок, показывающий строй и предполагаемый курс указанных объектов.

"Это первый раз, когда моя племянница упомянула такие объекты в своих письмах", — заключил источник.