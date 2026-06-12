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Трусова рассказала, что вошла в тренировочный режим после родов - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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Фигурное катание
 
14:00 12.06.2026 (обновлено: 14:32 12.06.2026)
Трусова рассказала, что вошла в тренировочный режим после родов

Трусова заявила, что вошла в полноценный тренировочный режим после родо

© РИА Новости / Алексей ДаничевАлександра Игнатова (Трусова)
Александра Игнатова (Трусова) - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Александра Игнатова (Трусова). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александра Трусова (Игнатова) вошла в полноценный тренировочный режим после родов.
  • Фигуристка отметила, что у нее снова две тренировки на льду и ОФП ежедневно, а со следующей недели добавится еще и хореография.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Серебряный призер Олимпиады 2022 года фигуристка Александра Игнатова (Трусова) заявила, что вошла в полноценный тренировочный режим после родов.
Ранее 21-летняя Трусова вошла в резервный состав сборной России на следующий сезон.
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"Вышла в полноценный тренировочный режим, что не может не радовать. Теперь у меня снова две тренировки на льду и ОФП ежедневно, со следующей недели добавится еще и хореография", - написала Трусова в своем Telegram-канале.
"К счастью, Миша оказался понимающим ребенком, поэтому подстроил свой режим под нас. Сейчас мы тренируемся без помощников, а утренний и дневной сон Миши полностью совпадает с тренировками. Но на днях он проснулся незадолго до конца тренировки. Пришлось досматривать ее со зрительских мест с ним за компанию", - добавила спортсменка.
В августе прошлого года у Трусовой и ее супруга Макара Игнатова родился сын Михаил. После этого спортсменка объявила о возвращении в спорт, выступала на чемпионате страны 2026 года по прыжкам.
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