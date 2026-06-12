Трусова рассказала, что вошла в тренировочный режим после родов

Краткий пересказ от РИА ИИ Александра Трусова (Игнатова) вошла в полноценный тренировочный режим после родов.

Фигуристка отметила, что у нее снова две тренировки на льду и ОФП ежедневно, а со следующей недели добавится еще и хореография.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Серебряный призер Олимпиады 2022 года фигуристка Александра Игнатова (Трусова) заявила, что вошла в полноценный тренировочный режим после родов.

Ранее 21-летняя Трусова вошла в резервный состав сборной России на следующий сезон.

"Вышла в полноценный тренировочный режим, что не может не радовать. Теперь у меня снова две тренировки на льду и ОФП ежедневно, со следующей недели добавится еще и хореография", - написала Трусова в своем Telegram-канале.

"К счастью, Миша оказался понимающим ребенком, поэтому подстроил свой режим под нас. Сейчас мы тренируемся без помощников, а утренний и дневной сон Миши полностью совпадает с тренировками. Но на днях он проснулся незадолго до конца тренировки. Пришлось досматривать ее со зрительских мест с ним за компанию", - добавила спортсменка.