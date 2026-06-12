Тимощук назвал слухи о работе на российские спецслужбы бредовым фейком

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник главного тренера футбольного клуба «Зенит» Анатолий Тимощук назвал бредовыми фейками информацию о себе, публикуемую в украинских медиа.
- Тимощук заявил, что у него есть только одно гражданство, и оно не румынское.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн – РИА Новости, Борис Ходоровский. Помощник главного тренера футбольного клуба "Зенит" Анатолий Тимощук в интервью РИА Новости назвал бредовыми фейками публикуемую о нем информацию в украинских медиа.
Ранее в украинских медиа появлялись сообщения о том, что Тимощук, якобы, подписал обязательство работать на российские спецслужбы и оформил румынское гражданство.
"Комментировать бредовые фейки не собираюсь. Не вижу в этом смысла. Знаю, кто их распространяет. Стараюсь их не смотреть и не читать, но иногда они до меня доходят. А гражданство у меня только одно, и оно точно не румынское", - сказал Тимощук.
Тимощуку 47 лет, он является рекордсменом сборной Украины по числу матчей (144). В составе "Шахтера" он трижды выигрывал чемпионат и Кубок Украины, а также один раз Суперкубок страны. Тимощук выступал за "Зенит" в 2007-2009 и 2013-2015 годах, выиграв с петербургской командой два чемпионата России, Суперкубок страны, Кубок УЕФА (ныне - Лига Европы) и Суперкубок УЕФА. С марта 2017 года Тимощук работает в тренерском штабе "Зенита".