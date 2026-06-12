Тимощук назвал слухи о работе на российские спецслужбы бредовым фейком

"Комментировать бредовые фейки не собираюсь. Не вижу в этом смысла. Знаю, кто их распространяет. Стараюсь их не смотреть и не читать, но иногда они до меня доходят. А гражданство у меня только одно, и оно точно не румынское", - сказал Тимощук.