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Тимощук назвал слухи о работе на российские спецслужбы бредовым фейком - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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Футбол
 
10:02 12.06.2026 (обновлено: 11:56 12.06.2026)
Тимощук назвал слухи о работе на российские спецслужбы бредовым фейком

Тимощук назвал слухи об обязательстве работать на спецслужбы РФ бредовым фейком

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАнатолий Тимощук
Анатолий Тимощук - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Анатолий Тимощук. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник главного тренера футбольного клуба «Зенит» Анатолий Тимощук назвал бредовыми фейками информацию о себе, публикуемую в украинских медиа.
  • Тимощук заявил, что у него есть только одно гражданство, и оно не румынское.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн – РИА Новости, Борис Ходоровский. Помощник главного тренера футбольного клуба "Зенит" Анатолий Тимощук в интервью РИА Новости назвал бредовыми фейками публикуемую о нем информацию в украинских медиа.
Ранее в украинских медиа появлялись сообщения о том, что Тимощук, якобы, подписал обязательство работать на российские спецслужбы и оформил румынское гражданство.
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"Комментировать бредовые фейки не собираюсь. Не вижу в этом смысла. Знаю, кто их распространяет. Стараюсь их не смотреть и не читать, но иногда они до меня доходят. А гражданство у меня только одно, и оно точно не румынское", - сказал Тимощук.
Тимощуку 47 лет, он является рекордсменом сборной Украины по числу матчей (144). В составе "Шахтера" он трижды выигрывал чемпионат и Кубок Украины, а также один раз Суперкубок страны. Тимощук выступал за "Зенит" в 2007-2009 и 2013-2015 годах, выиграв с петербургской командой два чемпионата России, Суперкубок страны, Кубок УЕФА (ныне - Лига Европы) и Суперкубок УЕФА. С марта 2017 года Тимощук работает в тренерском штабе "Зенита".
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