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Актеры театра в Мариуполе увольнялись из-за визитов "Азова"* - РИА Новости, 12.06.2026
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05:34 12.06.2026
Актеры театра в Мариуполе увольнялись из-за визитов "Азова"*

Актеры драмтеатра в Мариуполе увольнялись из-за визитов "Азова" с оружием

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтроительные работы возле драматического театра в Мариуполе
Строительные работы возле драматического театра в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Строительные работы возле драматического театра в Мариуполе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор русского драматического театра Мариуполя Владимир Кожевников рассказал, что после визитов боевиков батальона "Азов"* (организация признана террористической и запрещена в РФ) с оружием актеры увольнялись и уезжали.
  • Вышестоящее руководство выбивало боевикам "Азова"* квоты на билеты в театр.
  • Театр привозил боевикам "Азова"* спектакль по пьесе Тараса Шевченко "Гайдамаки", а затем получил выговор от близких к Киеву националистов за критику в адрес Польши.
МАРИУПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Актеры русского драматического театра Мариуполя увольнялись после визитов боевиков националистического батальона "Азов"* (организация признана террористической и запрещена в РФ), которые приходили в театр с оружием, рассказал РИА Новости директор театра в 2016-2022 годах Владимир Кожевников.
"Азов"* заходил, и с оружием заходили. Появлялись люди с оружием, чтобы взять пригласительные на спектакль, даже на русскоязычный. После этого у меня артисты увольнялись и уезжали. Никому не приятно видеть в театре людей с оружием. Мы гражданские люди", - сказал Кожевников.
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По его словам, вышестоящее руководство выбивало "азовцам"* квоты на билеты в театр.
Он также рассказал, что театр привозил боевикам "Азова"* спектакль по пьесе Тараса Шевченко "Гайдамаки". Позже руководство театра получило выговор от близких к Киеву националистов за критику в адрес Польши, которую сочли политически неуместной.
В 2014 году после госпереворота в Киеве в Мариуполе провели референдум о создании ДНР. Киевский режим отправил в город карательные подразделения, после захвата города там расквартировали полк "Азов"*.
* Запрещенная в России террористическая организация
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