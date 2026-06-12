Актеры театра в Мариуполе увольнялись из-за визитов "Азова"*

МАРИУПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Актеры русского драматического театра Мариуполя увольнялись после визитов боевиков националистического батальона "Азов"* (организация признана террористической и запрещена в РФ), которые приходили в театр с оружием, рассказал РИА Новости директор театра в 2016-2022 годах Владимир Кожевников.

"Азов"* заходил, и с оружием заходили. Появлялись люди с оружием, чтобы взять пригласительные на спектакль, даже на русскоязычный. После этого у меня артисты увольнялись и уезжали. Никому не приятно видеть в театре людей с оружием. Мы гражданские люди", - сказал Кожевников.