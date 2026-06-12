Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор русского драматического театра Мариуполя Владимир Кожевников рассказал, что после визитов боевиков батальона "Азов"* (организация признана террористической и запрещена в РФ) с оружием актеры увольнялись и уезжали.
- Вышестоящее руководство выбивало боевикам "Азова"* квоты на билеты в театр.
- Театр привозил боевикам "Азова"* спектакль по пьесе Тараса Шевченко "Гайдамаки", а затем получил выговор от близких к Киеву националистов за критику в адрес Польши.
МАРИУПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Актеры русского драматического театра Мариуполя увольнялись после визитов боевиков националистического батальона "Азов"* (организация признана террористической и запрещена в РФ), которые приходили в театр с оружием, рассказал РИА Новости директор театра в 2016-2022 годах Владимир Кожевников.
"Азов"* заходил, и с оружием заходили. Появлялись люди с оружием, чтобы взять пригласительные на спектакль, даже на русскоязычный. После этого у меня артисты увольнялись и уезжали. Никому не приятно видеть в театре людей с оружием. Мы гражданские люди", - сказал Кожевников.
По его словам, вышестоящее руководство выбивало "азовцам"* квоты на билеты в театр.
Он также рассказал, что театр привозил боевикам "Азова"* спектакль по пьесе Тараса Шевченко "Гайдамаки". Позже руководство театра получило выговор от близких к Киеву националистов за критику в адрес Польши, которую сочли политически неуместной.
* Запрещенная в России террористическая организация