В Татарстане оперативно устраняют последствия атаки БПЛА

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Предприятия, подвергшиеся атаке БПЛА в Татарстане, оперативно устраняют последствия, производственные процессы не остановлены, сообщил глава региона Рустам Минниханов.

Он также уточнил, что все необходимые службы находятся на местах, на место выехал премьер-министр республики.