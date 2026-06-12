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В Татарстане оперативно устраняют последствия атаки БПЛА - РИА Новости, 12.06.2026
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08:14 12.06.2026
В Татарстане оперативно устраняют последствия атаки БПЛА

Минниханов: В Татарстане устраняют последствия атаки беспилотников

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Закамском регионе Республики Татарстан была совершена массированная атака вражескими БПЛА.
  • Предприятия, подвергшиеся атаке, оперативно устраняют последствия, производственные процессы не остановлены.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Предприятия, подвергшиеся атаке БПЛА в Татарстане, оперативно устраняют последствия, производственные процессы не остановлены, сообщил глава региона Рустам Минниханов.
"Сегодня утром была совершена массированная атака вражескими БПЛА на Закамский регион Республики... Предприятия, подвергшиеся атаке, оперативно устраняют последствия. Производственные процессы не остановлены", - написал Минниханов в канале на платформе "Макс".
Он также уточнил, что все необходимые службы находятся на местах, на место выехал премьер-министр республики.
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