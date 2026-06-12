В Татарстане оперативно устраняют последствия атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Закамском регионе Республики Татарстан была совершена массированная атака вражескими БПЛА.
- Предприятия, подвергшиеся атаке, оперативно устраняют последствия, производственные процессы не остановлены.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Предприятия, подвергшиеся атаке БПЛА в Татарстане, оперативно устраняют последствия, производственные процессы не остановлены, сообщил глава региона Рустам Минниханов.
"Сегодня утром была совершена массированная атака вражескими БПЛА на Закамский регион Республики... Предприятия, подвергшиеся атаке, оперативно устраняют последствия. Производственные процессы не остановлены", - написал Минниханов в канале на платформе "Макс".
Он также уточнил, что все необходимые службы находятся на местах, на место выехал премьер-министр республики.