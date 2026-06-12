В Татарстане беспилотник влетел в жилой дом, есть пострадавшие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Татарстане украинский беспилотник влетел в жилой дом.
- Четыре человека пострадали, им оказывают медицинскую помощь.
- Атаке также подверглись предприятия, на местах работают все необходимые службы.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Украинский беспилотник влетел в жилой дом в Татарстане, сообщил глава региона Рустам Минниханов.
"Сегодня утром была совершена массированная атака вражескими БПЛА на Закамский регион республики. <...> Один из БПЛА попал в <...> дом", — написал он в канале на платформе "Макс".
Четыре человека пострадали, им оказывают медицинскую помощь. Остальных жителей эвакуировали. На базе ближайшего лагеря планируется развернуть пункт временного размещения.
Как уточнил глава Татарстана, ударам также подверглись предприятия. На местах работают все необходимые службы, производственные процессы не остановлены.
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