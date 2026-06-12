Рейтинг@Mail.ru
В США суд одобрил турнир UFC в Белом доме - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
21:05 12.06.2026
В США суд одобрил турнир UFC в Белом доме

Суд в США одобрил проведение боев UFC на территории Белого дома

© UFC Графика UFC по турниру в Белом доме
Графика UFC по турниру в Белом доме - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© UFC
Графика UFC по турниру в Белом доме. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в США отклонил иск правозащитной организации Public Integrity Project о запрете проведения боя UFC на территории Белого дома.
  • Турнир UFC пройдет 14 июня и приурочен к 250-летию Соединенных Штатов.
  • В главном событии турнира испанец Илия Топурия проведет первую защиту титула против американца Джастина Гэтжи.
ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Суд в США одобрил проведение боев Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на территории Белого дома, отклонив иск с требованием отменить соответствующее мероприятие, следует из документа в распоряжении РИА Новости.
Турнир пройдет 14 июня, он приурочен к 250-летию Соединенных Штатов, которое будут праздновать 4 июля. Дата же спортивного мероприятия совпадает с днем рождения президента США Дональда Трампа, которому в этот день исполнится 80 лет. Правозащитная организация Public Integrity Project в июне подала иск от имени двух граждан с требованием отменить турнир, утверждая, что власти нарушили закон, не согласовав это с конгрессом, а также задели "эстетические чувства" истцов.
"Экстренное ходатайство истцов о временном запретительном судебном приказе либо, в качестве альтернативы, об ускоренном предварительном судебном запрете, отклоняется", – говорится в документе.
В главном событии турнира 14 июня непобежденный испанец грузинского происхождения Илия Топурия, обладатель пояса UFC в легком весе, проведет первую защиту титула против американца Джастина Гэтжи.
Арена матча UFC в белом доме - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
В Белом доме подготовили арену UFC к турниру в день рождения Трампа
11 июня, 17:40
 
ЕдиноборстваСпортДональд ТрампИлия ТопурияДжастин ГэтжиUFC
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    13.06 04:00
    США
    Парагвай
  • Теннис
    13.06 14:00
    А. Бублик
    Т. Фриц
  • Футбол
    13.06 22:00
    Катар
    Швейцария
  • Футбол
    Завершен
    Канада
    Босния и Герцеговина
    1
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    76
    84
  • Баскетбол
    14.06 03:30
    Сан-Антонио
    Нью-Йорк
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала