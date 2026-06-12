В США суд одобрил турнир UFC в Белом доме

ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Суд в США одобрил проведение боев Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на территории Белого дома, отклонив иск с требованием отменить соответствующее мероприятие, следует из документа в распоряжении РИА Новости.