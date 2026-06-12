В США суд одобрил турнир UFC в Белом доме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд в США отклонил иск правозащитной организации Public Integrity Project о запрете проведения боя UFC на территории Белого дома.
- Турнир UFC пройдет 14 июня и приурочен к 250-летию Соединенных Штатов.
- В главном событии турнира испанец Илия Топурия проведет первую защиту титула против американца Джастина Гэтжи.
ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Суд в США одобрил проведение боев Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на территории Белого дома, отклонив иск с требованием отменить соответствующее мероприятие, следует из документа в распоряжении РИА Новости.
Турнир пройдет 14 июня, он приурочен к 250-летию Соединенных Штатов, которое будут праздновать 4 июля. Дата же спортивного мероприятия совпадает с днем рождения президента США Дональда Трампа, которому в этот день исполнится 80 лет. Правозащитная организация Public Integrity Project в июне подала иск от имени двух граждан с требованием отменить турнир, утверждая, что власти нарушили закон, не согласовав это с конгрессом, а также задели "эстетические чувства" истцов.
"Экстренное ходатайство истцов о временном запретительном судебном приказе либо, в качестве альтернативы, об ускоренном предварительном судебном запрете, отклоняется", – говорится в документе.
В главном событии турнира 14 июня непобежденный испанец грузинского происхождения Илия Топурия, обладатель пояса UFC в легком весе, проведет первую защиту титула против американца Джастина Гэтжи.