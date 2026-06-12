Российский флаг вывешен на матче открытия ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На стадионе «Ацтека» в Мехико, где стартовал чемпионат мира по футболу, вывешен российский флаг.
- Мехико стал первым городом в истории, принимающим матчи мужского чемпионата мира в третий раз.
МЕХИКО, 12 июн - РИА Новости. Российский флаг вывешен на стадионе Ацтека в Мехико, где в четверг был дан старт чемпионату мира по футболу, следует из трансляции мероприятия.
Флаги разных стран вывешены на самом верху стадиона. Российский триколор расположен прямо над экраном стадиона.
Мексика принимает чемпионат мира совместно с США и Канадой. Мехико стал одним из городов-хозяев турнира и первым городом в истории, принимающим матчи мужского чемпионата мира в третий раз - после турниров 1970 и 1986 годов.