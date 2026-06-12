Российский флаг вывешен на матче открытия ЧМ-2026

МЕХИКО, 12 июн - РИА Новости. Российский флаг вывешен на стадионе Ацтека в Мехико, где в четверг был дан старт чемпионату мира по футболу, следует из трансляции мероприятия.

Мексика принимает чемпионат мира совместно с США и Канадой. Мехико стал одним из городов-хозяев турнира и первым городом в истории, принимающим матчи мужского чемпионата мира в третий раз - после турниров 1970 и 1986 годов.