Инфантино: совет ФИФА изучает возможность расширения чемпионата мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что совет организации изучает возможность расширения чемпионата мира до 64 команд.
- Чемпионат мира 2030 года может быть расширен до 64 сборных, и ФИФА готова поддержать эту инициативу.
- Первый чемпионат мира с участием 48 команд стартовал в США, Канаде и Мексике.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что совет организации изучает возможность расширения чемпионата мира до 64 команд.
Ранее СМИ сообщали, что руководство Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) предложило расширить число участников чемпионата мира 2030 года до 64 сборных, а ФИФА готово поддержать эту инициативу.
"С 64 командами, возможно, Италия сможет пройти квалификацию. Мы могли бы даже увеличить число до 208, чтобы гарантировать ее участие", - пошутил функционер об итальянцах, которые пропускают третье подряд мировое первенство.