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Минское "Динамо" продлило контракт с лучшим защитником-рекордсменом Смитом - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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Хоккей
 
23:29 12.06.2026
Минское "Динамо" продлило контракт с лучшим защитником-рекордсменом Смитом

Минское "Динамо" продлило контракт с канадским защитником Таем Смитом

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКлюшка, коньки, шайба, лед, хоккей
Клюшка, коньки, шайба, лед, хоккей - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минское «Динамо» продлило контракт с канадским защитником Таем Смитом на три года.
  • Тай Смит стал рекордсменом клуба по количеству очков среди защитников за один сезон, отметившись 50 результативными действиями в 76 матчах.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Минское "Динамо" продлило контракт с канадским защитником Таем Смитом, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на три года.
Смит перешел в "Динамо" летом 2025 года. Он стал рекордсменом клуба по количеству очков среди защитников за один сезон, отметившись 50 результативными действиями (5 голов + 45 передач) в 76 матчах с учетом плей-офф.
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Смит представлял "Нью-Джерси Девилз", "Питтсбург Пингвинз" и "Каролину Харрикейнз", суммарно набрав 49 (9+40) очков в 131 матче в рамках регулярных чемпионатов.
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ХоккейСпортТай СмитНью-Джерси ДевилзДинамо (Минск)Питтсбург ПингвинзКХЛ 2025-2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
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