Минское "Динамо" продлило контракт с лучшим защитником-рекордсменом Смитом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минское «Динамо» продлило контракт с канадским защитником Таем Смитом на три года.
- Тай Смит стал рекордсменом клуба по количеству очков среди защитников за один сезон, отметившись 50 результативными действиями в 76 матчах.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Минское "Динамо" продлило контракт с канадским защитником Таем Смитом, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на три года.
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Смит представлял "Нью-Джерси Девилз", "Питтсбург Пингвинз" и "Каролину Харрикейнз", суммарно набрав 49 (9+40) очков в 131 матче в рамках регулярных чемпионатов.