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Рыбакина не смогла выйти в полуфинал турнира в Лондоне - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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Теннис
 
22:47 12.06.2026
Рыбакина не смогла выйти в полуфинал турнира в Лондоне

Рыбакина проиграла Бултер и не вышла в полуфинал турнира в Лондоне

© Соцсети теннисисткиЕлена Рыбакина
Елена Рыбакина - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Соцсети теннисистки
Елена Рыбакина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Елена Рыбакина из Казахстана проиграла Кэти Бултер из Великобритании в четвертьфинале травяного турнира категории WTA 500 в Лондоне.
  • Встреча завершилась со счетом 7:5, 2:6, 6:4 в пользу Кэти Бултер.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана проиграла британке Кэти Бултер в четвертьфинале травяного турнира категории WTA 500 в Лондоне, призовой фонд которого превышает 1,9 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 2:6, 6:4 в пользу британки, которая, является 73-й ракеткой мира. Рыбакина была посеяна на турнире под первым номером. Теннисистки провели на корте 2 часа 10 минут.
В полуфинале Бултер сыграет с хорваткой Донной Векич.
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