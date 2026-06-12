Рыбакина не смогла выйти в полуфинал турнира в Лондоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Елена Рыбакина из Казахстана проиграла Кэти Бултер из Великобритании в четвертьфинале травяного турнира категории WTA 500 в Лондоне.
- Встреча завершилась со счетом 7:5, 2:6, 6:4 в пользу Кэти Бултер.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана проиграла британке Кэти Бултер в четвертьфинале травяного турнира категории WTA 500 в Лондоне, призовой фонд которого превышает 1,9 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 2:6, 6:4 в пользу британки, которая, является 73-й ракеткой мира. Рыбакина была посеяна на турнире под первым номером. Теннисистки провели на корте 2 часа 10 минут.
В полуфинале Бултер сыграет с хорваткой Донной Векич.