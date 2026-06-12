Рыбакина не смогла выйти в полуфинал турнира в Лондоне

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана проиграла британке Кэти Бултер в четвертьфинале травяного турнира категории WTA 500 в Лондоне, призовой фонд которого превышает 1,9 млн долларов.