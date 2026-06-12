Краткий пересказ от РИА ИИ
- Валентина Матвиенко заявила, что Россия — мощное в военном отношении государство, способное дать должный отпор любой агрессии.
- Председатель Совета Федерации подчеркнула, что Россия сохранила и упрочила статус мировой державы, входит в ряд крупнейших экономик планеты.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Россия способна дать должный отпор любой агрессии, это мощное в военном отношении государство, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по случаю празднования Дня России.
"Российская Федерация – государство, мощное в военном отношении, способное дать должный отпор любой агрессии. Это особенно важно сейчас, когда конфликт с неонацистским киевским режимом усилиями стран НАТО выводится на качественно новую ступень эскалации", - написала Матвиенко в своей колонке для "Парламентской газеты".
Председатель Совета Федерации подчеркнула, что Россия преодолела все трудности и ей есть, чем гордиться.
"Наша Родина сохранила, упрочила статус мировой державы, входит в ряд крупнейших экономик планеты, решает задачи достижения технологического суверенитета, экономического и социального развития", - констатировала парламентарий.
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