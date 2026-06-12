Названа дата возобновления прямых рейсов "Аэрофлота" на Шри-Ланку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прямые рейсы "Аэрофлота" на Шри-Ланку из Москвы будут возобновлены 4 октября.
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Прямые рейсы "Аэрофлота" на Шри-Ланку из Москвы буду возобновлены в начале октября, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Руван Ранасингхе.
"Полеты "Аэрофлота" будут возобновлены в октябре, 4 октября", - сказал он.
По его словам, отсутствие прямого авиасообщение негативно сказывается на показателях туристического потока в страну.
Ранасингхе также поделился, что Шри-Ланка во второй раз принимает участие в Международном туристическом форуме "Путешествуй!", в ходе которого ему удалось пообщаться с представителями российского правительства и главами регионов.