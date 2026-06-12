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Названа дата возобновления прямых рейсов "Аэрофлота" на Шри-Ланку - РИА Новости, 12.06.2026
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03:39 12.06.2026
Названа дата возобновления прямых рейсов "Аэрофлота" на Шри-Ланку

Ранаснгхе: прямые рейсы "Аэрофлота" на Шри-Ланку возобновятся в октябре

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прямые рейсы "Аэрофлота" на Шри-Ланку из Москвы будут возобновлены 4 октября.
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Прямые рейсы "Аэрофлота" на Шри-Ланку из Москвы буду возобновлены в начале октября, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Руван Ранасингхе.
"Полеты "Аэрофлота" будут возобновлены в октябре, 4 октября", - сказал он.
По его словам, отсутствие прямого авиасообщение негативно сказывается на показателях туристического потока в страну.
Ранасингхе также поделился, что Шри-Ланка во второй раз принимает участие в Международном туристическом форуме "Путешествуй!", в ходе которого ему удалось пообщаться с представителями российского правительства и главами регионов.
В международном форуме "Путешествуй!", который проходит с 10 по 14 июня на площадке ВДНХ в Москве, принимают участие делегации из 75 регионов России и более 30 стран, среди которых Шри-Ланка, Китай, Куба, Венесуэла, ОАЭ и Вьетнам.
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