Названа дата возобновления прямых рейсов "Аэрофлота" на Шри-Ланку

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Прямые рейсы "Аэрофлота" на Шри-Ланку из Москвы буду возобновлены в начале октября, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Руван Ранасингхе.