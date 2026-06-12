Названы самые везучие регионы России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Москва, Свердловская и Новосибирская области возглавили рейтинг самых везучих регионов России по совокупной сумме выигрышей в лотерее «Русское лото» за январь — май 2026 года.
- За первые пять месяцев 2026 года в «Русском лото» появилось 285 новых миллионеров.
- Самые крупные выигрыши были в Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях — более 333 миллионов рублей в каждом из регионов.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Москва, Свердловская и Новосибирская области возглавили рейтинг самых везучих регионов России: они опередили остальные субъекты по совокупной сумме выигрышей в январе-мае текущего года в лотерее "Русское лото", рассказали РИА Новости в компании "Столото".
Победителями всероссийской государственной лотереи, по данным компании, становились жители со всей России - от Калининграда до Камчатки, которые в общей сложности за этот период выиграли более 8,7 миллиарда рублей, а это почти 58 миллионов рублей ежедневно. За первые пять месяцев 2026 года в "Русском лото" появилось 285 новых миллионеров - в среднем около 13 миллионеров в неделю.
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"Топ-3 самых везучих регионов по совокупной сумме выигрышей в "Русском лото" по итогам первых пять месяцев 2026 года выглядит следующим образом: Москва, сумма выигрышей - 1,096 миллиарда рублей, Свердловская область - 621,8 миллиона рублей, Новосибирская область - 514,4 миллиона рублей", - приводят данные аналитики компании.
Кроме них, в первую пятерку вошли Тюменская область (476,2 миллиона рублей) и Краснодарский край (395,6 миллиона рублей).
Больше всего новых миллионеров за это время появилось в Москве (41 человек), Московской области (16), Санкт-Петербурге - (12), Свердловской области и Краснодарском крае (по 11 человек в каждом регионе).
А самые крупные выигрыши были в Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях - более 333 миллионов рублей в каждом из регионов.