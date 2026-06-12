Названы самые везучие регионы России

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Москва, Свердловская и Новосибирская области возглавили рейтинг самых везучих регионов России: они опередили остальные субъекты по совокупной сумме выигрышей в январе-мае текущего года в лотерее "Русское лото", рассказали РИА Новости в компании "Столото".

А самые крупные выигрыши были в Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях - более 333 миллионов рублей в каждом из регионов.