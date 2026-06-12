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Расселл выиграл первую практикуу Гран-при Барселоны "Ф-1", Леклер — третий - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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Формула-1
 
15:56 12.06.2026 (обновлено: 17:26 12.06.2026)
Расселл выиграл первую практикуу Гран-при Барселоны "Ф-1", Леклер — третий

Пилот "Мерседеса" Расселл показал лучшее время в 1-й практике Гран-при Барселоны

© Фото : Пресс-служба команды "Мерседес"Британский пилот команды "Мерседес" Джордж Расселл
Британский пилот команды Мерседес Джордж Расселл - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : Пресс-служба команды "Мерседес"
Британский пилот команды "Мерседес" Джордж Расселл . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джордж Расселл показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при Барселоны.
  • Он проехал лучший круг за 1 минуту 16,363 секунды.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Пилот "Мерседеса" Джордж Расселл показал лучшее время в первой свободной практике седьмого этапа "Формулы-1" - Гран-при Барселоны, который проходит на трассе Каталунья.
Лучший круг Расселл проехал за 1 минуту 16,363 секунды. Вторым стал австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри (отставание - 0,203 секунды), третье время показал монегаск Шарль Леклер (+0,520) из "Ферарри".
Практику пропускали Кими Антонелли ("Мерседес"), Ландо Норрис ("Макларен"), Льюис Хэмилтон ("Ферарри"), Исак Хаджар ("Ред Булл"), Алекс Албон ("Уильямс"), Нико Хюлкенберг ("Ауди") и Серхио Перес ("Кадиллак"). Их заменяли резервные пилоты.
Позднее в пятницу пройдет вторая свободная практика, основная гонка состоится в воскресенье.
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