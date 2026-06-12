Путин присвоил Титову звание заслуженного работника физкультуры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин присвоил первому вице-президенту Федерации гимнастики России Василию Титову звание заслуженного работника физической культуры Российской Федерации.
- Звание присвоено за заслуги в области физической культуры и спорта, а также за многолетнюю добросовестную работу.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил первому вице-президенту Федерации гимнастики России (ФГР) Василию Титову звание заслуженного работника физической культуры Российской Федерации, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«
"За заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации" Титову Василию Николаевичу", - говорится в указе.
Также президент наградил орденом Дружбы председателя Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края Юрия Шамкова.