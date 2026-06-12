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Путин присвоил Титову звание заслуженного работника физкультуры - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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22:04 12.06.2026
Путин присвоил Титову звание заслуженного работника физкультуры

Путин присвоил Василию Титову звание заслуженного работника физической культуры

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВице-президент ОКР, президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов
Вице-президент ОКР, президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вице-президент ОКР, президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин присвоил первому вице-президенту Федерации гимнастики России Василию Титову звание заслуженного работника физической культуры Российской Федерации.
  • Звание присвоено за заслуги в области физической культуры и спорта, а также за многолетнюю добросовестную работу.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил первому вице-президенту Федерации гимнастики России (ФГР) Василию Титову звание заслуженного работника физической культуры Российской Федерации, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«
"За заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации" Титову Василию Николаевичу", - говорится в указе.
Титову 65 лет, с 2014 по 2024 год он возглавлял Федерацию спортивной гимнастики России, с 2016 по 2021 год был первым вице-президентом Международной федерации гимнастики, входил в исполком организации.
Также президент наградил орденом Дружбы председателя Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края Юрия Шамкова.
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СпортРоссияАлтайский крайВасилий ТитовВладимир Путин
 
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