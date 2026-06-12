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"Западные шовинисты и разжигатели войны могут хоть сто раз биться о землю, но российский президент Владимир Путин относится к самым значимым государственникам XXI века. Он вытащил Россию из нищеты и гнета, вернул России силу и уверенность в себе", - сказал Блага в ходе видеообращения, которое он записал в своем Telegram-канале по случаю Дня России.