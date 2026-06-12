Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага назвал Владимира Путина одним из самых значимых государственников XXI века.
- Он заявил, что российский президент вернул своей стране силу и уверенность в себе.
- Евродепутат подчеркнул, что его нельзя сравнивать с лидерами некоторых других стран Европы.
БРАТИСЛАВА, 12 июн - РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага назвал Владимира Путина одним из самых значимых государственников XXI века, который вернул России силу и уверенность в себе.
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"Западные шовинисты и разжигатели войны могут хоть сто раз биться о землю, но российский президент Владимир Путин относится к самым значимым государственникам XXI века. Он вытащил Россию из нищеты и гнета, вернул России силу и уверенность в себе", - сказал Блага в ходе видеообращения, которое он записал в своем Telegram-канале по случаю Дня России.
Он заявил, что фигуру российского президента нельзя сравнивать с такими "мошками" как президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Британии Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц или глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которые бьют рекорды по непопулярности.
"Россия - наш друг и я из Словакии желаю всего самого хорошего к (российскому - ред.) государственному празднику. Да здравствует словацко-российская дружба!" - заключил Блага.
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