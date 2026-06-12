Путин после церемонии в Кремле провозгласил троекратное "Ура" за победу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин наградил Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности в Большом Кремлевском дворце.
- Среди награжденных были народная артистка России Марина Неелова, ректор МГУ Виктор Садовничий, бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, академик РАН Алексей Васильев и режиссер Андрей Кончаловский.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вместе с награжденными лауреатами государственных премий и Героями Труда провозгласил троекратное "Ура" за победу после церемонии награждения в Кремле.
Глава государства в День России традиционно наградил Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония прошла в Большом Кремлевском дворце.
Награжденные пожелали президенту здоровья и победы.
"Если за победу, тогда троекратное "Ура". Три-четыре", - скомандовал Путин.
Среди награжденных народная артистка России Марина Неелова, ректор МГУ Виктор Садовничий, бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, академик РАН Алексей Васильев и режиссер Андрей Кончаловский.
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