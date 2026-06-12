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Ротенберг призвал всех россиян брать пример с Путина - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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Хоккей
 
14:31 12.06.2026 (обновлено: 14:32 12.06.2026)
Ротенберг призвал всех россиян брать пример с Путина

Ротенберг назвал поддержку хоккея Путиным приятной

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг отметил поддержку хоккея президентом Владимиром Путиным.
  • Сборная России сохранила лидерство в обновленном рейтинге национальных команд IIHF, несмотря на отстранение от участия в международных турнирах.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг в разговоре с РИА Новости назвал приятной поддержку хоккея президентом РФ Владимиром Путиным.
В начале июня был опубликован обновленный рейтинг национальных команд IIHF, в нем отстраненная от участия в международных турнирах сборная России сохранила лидерство.
"Мы очень рады, что Владимир Владимирович сам ходит на лед, поддерживает хоккей и другие виды спорта. Это личный пример каждому, как можно развиваться и осваивать любую профессию, не забывая о спорте. Знания очень важны, нужно учиться хорошо, потому что без знаний не добиться успеха в жизни. Но самое главное - здоровье, поэтому надо заниматься спортом. Начинайте каждое утро с зарядки, берите пример с нашего президента", - сказал Ротенберг.
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ХоккейСпортВладимир ПутинФедерация хоккея России (ФХР)Международная федерация хоккея (IIHF)Роман Ротенберг
 
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