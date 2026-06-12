Ротенберг призвал всех россиян брать пример с Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг отметил поддержку хоккея президентом Владимиром Путиным.
- Сборная России сохранила лидерство в обновленном рейтинге национальных команд IIHF, несмотря на отстранение от участия в международных турнирах.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг в разговоре с РИА Новости назвал приятной поддержку хоккея президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы очень рады, что Владимир Владимирович сам ходит на лед, поддерживает хоккей и другие виды спорта. Это личный пример каждому, как можно развиваться и осваивать любую профессию, не забывая о спорте. Знания очень важны, нужно учиться хорошо, потому что без знаний не добиться успеха в жизни. Но самое главное - здоровье, поэтому надо заниматься спортом. Начинайте каждое утро с зарядки, берите пример с нашего президента", - сказал Ротенберг.