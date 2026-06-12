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Путин: смелость и настойчивость присущи Героям Труда и лауреатам госпремий - РИА Новости, 12.06.2026
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14:09 12.06.2026

Путин: смелость и настойчивость присущи Героям Труда и лауреатам госпремий

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что смелость и настойчивость в достижении целей присущи всем Героям Труда и лауреатам государственных премий.
  • Среди награжденных в День России были народная артистка России Марина Неелова, ректор МГУ Виктор Садовничий, бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, академик РАН Алексей Васильев и режиссер Андрей Кончаловский.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Смелость и настойчивость в достижении целей присущи всем Героям Труда и лауреатам государственных премий, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.
Президент РФ Владимир Путин и режиссер, продюсер Андрей Кончаловский - лауреат Государственной премии в области литературы и искусства 2025 года на церемонии награждения в Кремле. 12 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
В Кремле проходит церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий
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"У всех нас общие цели. Смелость и настойчивость в их достижении присущи всем, кому будут сегодня вручены высокие награды", - сказал Путин во время церемонии вручения госнаград в Кремле.
Среди награжденных народная артистка России Марина Неелова, ректор МГУ Виктор Садовничий, бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, академик РАН Алексей Васильев и режиссер Андрей Кончаловский.
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