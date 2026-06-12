Путин: смелость и настойчивость присущи Героям Труда и лауреатам госпремий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что смелость и настойчивость в достижении целей присущи всем Героям Труда и лауреатам государственных премий.
- Среди награжденных в День России были народная артистка России Марина Неелова, ректор МГУ Виктор Садовничий, бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, академик РАН Алексей Васильев и режиссер Андрей Кончаловский.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Смелость и настойчивость в достижении целей присущи всем Героям Труда и лауреатам государственных премий, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.
"У всех нас общие цели. Смелость и настойчивость в их достижении присущи всем, кому будут сегодня вручены высокие награды", - сказал Путин во время церемонии вручения госнаград в Кремле.
Среди награжденных народная артистка России Марина Неелова, ректор МГУ Виктор Садовничий, бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, академик РАН Алексей Васильев и режиссер Андрей Кончаловский.
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