Путин наградит Героев Труда и лауреатов госпремий

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент РФ Владимир Путин в День России наградит Героев Труда и лауреатов государственных премий за 2025 год в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День России наградит Героев Труда и лауреатов государственных премий за 2025 год в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности.

Торжественная церемония состоится в Большом Кремлевском дворце, сообщал Кремль.

Звание Героя Труда России было установлено указом президента в 2013 году. Его удостаиваются россияне за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности.

Правозащита и благотворительность

Государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности за 2025 год удостоена экс-омбудсмен Татьяна Москалькова . Она занимала должность уполномоченного по правам человека в РФ с 22 апреля 2016 года по 14 мая 2026 года.

С начала СВО она в том числе занималась помощью военнослужащим ВС РФ и членам их семей, а также гражданским, пострадавшим в ходе боевых действий. Она помогла получить и сообщить родственникам информацию о судьбе 9 083 военнослужащих, в ходе обменов в Россию был возвращен 3 761 военный, помогала в воссоединении семей.

Госпремией за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности награжден главный врач больницы святителя Алексия Алексей Заров. С 2022 года он организовал оказание медпомощи более 50 тысячам жителей исторических регионов РФ, пострадавшим во время боевых действий.

Культура и гуманитарная деятельность

Лауреатом государственной премий России за 2025 год в области культуры и искусства стал Андрей Кончаловский - режиссер-постановщик, автор сценариев, продюсер более 20 художественных фильмов. Его работы стали классикой отечественного и мирового кино, отразили духовные и нравственные искания человека не только ХХ века, но и нового тысячелетия. Премия присуждена Кончаловскому за вклад в развитие отечественной и мировой культуры.

Также лауреатами премии за многолетнюю популяризаторскую деятельность исторического наследия стали Мария Ушакова и Екатерина Жукова - создатели многочисленных сериалов и исторических проектов, посвященных знаковым событиям истории России.

Грозном, Ташкенте, Баку, Душанбе, Лауреатом госпремии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности стал ректор МГУ Виктор Садовничий . Он возглавляет ведущий университет страны с 1992 года. Под его руководством вуз вышел на новый этап развития: создано более 30 новых факультетов и институтов, открыты филиалы в Севастополе Сарове , а также за рубежом - в Астане Ереване . Создан самый мощный в стране суперкомпьютерный комплекс, а также строится инновационный научно-технологический центр "Воробьевы горы".

Госпремии в науке

Госпремия в области науки и технологий за прошлый год присуждена коллективу отечественных ученых за разработку и внедрение инновационных методов хирургии заболеваний центральной нервной системы. Премии удостоены директор Института функциональной нейрохирургии Российского центра неврологии и нейронаук Владимир Крылов, директор Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени Бурденко Дмитрий Усачев, а также его заместитель Николай Коновалов.

Коллективом авторов были разработаны и внедрены инновационные методы проведения высокоточных, радикальных и безопасных операций на головном и спинном мозге человека. Это позволило существенно снизить летальность, увеличить продолжительность жизни и добиться быстрой социальной и трудовой реабилитации пациентов после операции.

Также госпремии удостоен коллектив российских ученых, разработавших импортозамещающий метод гидравлического разрыва пласта - главного метода добычи трудноизвлекаемой нефти. Роль такого метода в нефтегазовом секторе страны в ближайшие годы будет только расти. Премией отмечены старший советник компании "Промсырьеимпорт", доктор технических наук Олег Жданеев, главный конструктор производственного центра "Титан-Баррикады" Игорь Ковшов, а также специалист Московского института теплотехники Елена Корса-Вавилова.