В Кизляре ищут подростка, которого унесло течением реки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кизляре подростка унесло течением реки Терек.
- Для его поисков, которые осложняются высоким уровнем воды в реке, мобилизовали более 60 человек.
- Городские службы планируют перекрыть воду в реке, чтобы снизить уровень воды и облегчить процесс поиска.
МАХАЧКАЛА, 12 июн - РИА Новости. Поиски подростка, которого унесло течением реки, ведутся в дагестанском Кизляре, сообщили РИА Новости в пятницу в администрации города.
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"В 14.30 (мск) на систему 112 поступило сообщение о том, что по улице Набережная, где пешеходный мост, течением унесло человека. Затем в 14.32 (мск) поступило еще одно сообщение, что видели мальчика <...>т, который прыгнул в реку <...>. Вызов передан всем соответствующим службам", – сказала собеседница агентства.
По ее словам, общественник и волонтер, глава села Первомайское Хасавюртовского района Шамиль Джамалудинов мобилизовал десятки молодых людей для поиска мальчика – задействовано более 60 человек. Однако поиски осложняются уровнем воды в реке Терек – высота достигает 1,8 метра. Городские службы планируют перекрыть воду в реке, чтобы снизить уровень воды и облегчить процесс поиска.
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