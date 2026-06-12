Рейтинг@Mail.ru
В Кизляре ищут подростка, которого унесло течением реки - РИА Новости, 12.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 12.06.2026 (обновлено: 21:10 12.06.2026)
В Кизляре ищут подростка, которого унесло течением реки

РИА Новости: в Дагестане ищут подростка, которого унесло течением реки Терек

© РИА Новости / Фред Гринберг | Перейти в медиабанкРека Терек
Река Терек - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Фред Гринберг
Перейти в медиабанк
Река Терек. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кизляре подростка унесло течением реки Терек.
  • Для его поисков, которые осложняются высоким уровнем воды в реке, мобилизовали более 60 человек.
  • Городские службы планируют перекрыть воду в реке, чтобы снизить уровень воды и облегчить процесс поиска.
МАХАЧКАЛА, 12 июн - РИА Новости. Поиски подростка, которого унесло течением реки, ведутся в дагестанском Кизляре, сообщили РИА Новости в пятницу в администрации города.
«
"В 14.30 (мск) на систему 112 поступило сообщение о том, что по улице Набережная, где пешеходный мост, течением унесло человека. Затем в 14.32 (мск) поступило еще одно сообщение, что видели мальчика <...>т, который прыгнул в реку <...>. Вызов передан всем соответствующим службам", – сказала собеседница агентства.
По ее словам, общественник и волонтер, глава села Первомайское Хасавюртовского района Шамиль Джамалудинов мобилизовал десятки молодых людей для поиска мальчика – задействовано более 60 человек. Однако поиски осложняются уровнем воды в реке Терек – высота достигает 1,8 метра. Городские службы планируют перекрыть воду в реке, чтобы снизить уровень воды и облегчить процесс поиска.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
Два человека, которых вытащили из реки в Дагестане, умерли
5 апреля, 23:14
 
ПроисшествияКизлярХасавюртовский районТерекРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала