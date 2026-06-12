В Кизляре ищут подростка, которого унесло течением реки

«

"В 14.30 (мск) на систему 112 поступило сообщение о том, что по улице Набережная, где пешеходный мост, течением унесло человека. Затем в 14.32 (мск) поступило еще одно сообщение, что видели мальчика <...>т, который прыгнул в реку <...>. Вызов передан всем соответствующим службам", – сказала собеседница агентства.