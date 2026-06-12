В Петербурге проходит исторический фестиваль, посвященный Дню России

Краткий пересказ от РИА ИИ Исторический фестиваль «От Руси до России», посвященный Дню России, проходит в Таврическом саду Санкт-Петербурга.

На фестивале представлены 19 тематических интерактивных и выставочных станций, где гости могут познакомиться с культурой, ремеслами, бытом и традициями страны в различные исторические периоды.

В программе фестиваля — мастер-классы, фотозоны, выставка макетов вооружения и доспехов, а также праздничный концерт с участием музыкальных коллективов и танцевальных театров.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Исторический фестиваль "От Руси до России", посвященный Дню России, проходит в пятницу в Таврическом саду Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.

Фестиваль охватывает шесть исторических периодов: Древняя Русь (IX - XI века), Русь при Александре Невском (XIII век), Московская Русь (XV-XVI века), Россия Петра Великого (XVIII век), Великая Отечественная война (XX век) и специальная военная операция.

« "Позвольте от имени губернатора нашего города Александра Дмитриевича Беглова, от имени правительства Санкт-Петербурга поздравить вас с главным государственным праздником страны - с Днем России ! Этот день объединяет миллионы сердец. Этот праздник напоминает нам о могуществе и величии нашей Родины, о единстве многонационального народа России, о бесценной связи времен", - сказала на открытии фестиваля вице-губернатор Петербурга Наталья Чечина.

Она также отдельно поздравила с праздником участников специальной военной операции, которые пришли на фестиваль.

На главной сцене фестиваля состоялась торжественная церемония вручения юным петербуржцам их первых паспортов, а также церемония вручения нагрудных знаков "Горячее сердце".

"Сегодняшний праздник заставляет нас и вдохновляет нас трудиться на благо нашей России, ценить память о наших предках, ценить историю и культуру нашей многонациональной страны", - также отметила вице-губернатор.

На фестивале "От Руси до России" представлены 19 тематических интерактивных и выставочных станций. Гости фестиваля здесь знакомятся с культурой, ремеслами, бытом и традициями страны в различные исторические периоды. Также в программе: мастер-классы, фотозоны в формате интерактивных военно-полевых лагерей, выставка макетов вооружения и доспехов русских воинов со времен Древней Руси и до сегодняшних времен.

В рамках фестиваля проходит праздничный концерт с участием фолк-коллективов, классического струнного квартета и ансамблей старинной музыки. Зрителей ждут представления танцевальных театров, показательные народные танцы.