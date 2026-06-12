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В Совфеде рассказали, когда в России заработает второй антифрод-пакет - РИА Новости, 12.06.2026
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06:38 12.06.2026
В Совфеде рассказали, когда в России заработает второй антифрод-пакет

Журавлев: второй антифрод-пакет может заработать во второй половине 2026 года

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Второй антифрод-пакет, направленный на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством, может вступить в силу во второй половине 2026 года.
  • Пакет предусматривает возможность установить самозапрет на международные вызовы, сервис «красной кнопки» на портале госуслуг и ограничение числа банковских карт у одного пользователя до 20.
  • Риски кибермошенничества будут распределяться между операторами связи, банками и финансовыми организациями, минимизируя риски для пользователей.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Нормы принятого Госдумой второго антифрод-пакета, который направлен на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством, могут заработать уже во второй половине 2026 года, заявил в интервью РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.
Пакет законопроектов "Антифрод 2.0" был внесен в Госдуму правительством России в декабре 2025 года, а 9 июня депутаты одобрили его в третьем чтении.
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"Я думаю, что в ближайшие недели он будет рассмотрен, одобрен Советом Федерации, подписан президентом. И я думаю, что уже со второй половины года нормы второго пакета антифрода заработают", - сказал Журавлев.
Сенатор рассказал РИА Новости об основных новациях пакета. В частности, он предусматривает возможность установить самозапрет на международные вызовы, поскольку мошенники часто звонят именно из других стран. Кроме того, по новым нормам родители смогут уведомлять операторов о том, что передали оформленную на них сим-карту ребенку. "Детские сим-карты тоже очень важны, чтобы мошенники не использовали детей в своих схемах", - пояснил сенатор.
Еще одно нововведение - сервис так называемой "красной кнопки" на портале госуслуг. "Когда человек понимает, что стал жертвой мошенничества, он нажимает на смартфоне красную кнопку. И тогда все государственные информационные системы узнают, что человек подвержен мошеннической атаке, и определенные блокировки происходят, чтобы дальше не распространялись эти возможные атаки", - объяснил Журавлев.
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Новый закон ограничит число банковских карт у одного пользователя: не больше 20. Сенатор подчеркнул, что законодатели будут наблюдать за реализацией этой нормы, и если ограничение окажется слишком жестким – оно будет расширено.
"Главное, повысится ответственность операторов и ответственность банков в этом пакете", - подчеркнул он, пояснив, что риски кибермошенничества теперь будут лежать не только на пользователе, но распределяться между всеми игроками: операторами связи, банками и финансовыми организациями.
"Если оператор пропустил звонок, не маркировал как нежелательный, то это его ответственность. Если финансовая организация списала деньги, не проверив, уведомлен ли человек о том, что это звонок нежелательный, что есть риски - это ее риски. То есть мы максимально воронку ответственности смещаем в сторону сильной стороны - операторов и финансовых организаций, минимизируя риски человека", - разъяснил он.
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