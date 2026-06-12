СМИ: Нерс запросил обмен из "Эдмонтона"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дарнелл Нерс, канадский защитник клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз», запросил обмен в другую команду.
- В контракте Нерса есть пункт, запрещающий обмен игрока без его согласия до 1 июля 2027 года.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Канадский защитник Дарнелл Нерс запросил обмен из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон Ойлерз" в другую команду, сообщает Sportsnet.
По данным источника, в контракте защитника есть пункт, запрещающий обмен игрока без его согласия до 1 июля 2027 года. Отмечается, что хоккеист предоставил список из трех-пяти команд, переход в которые он готов рассмотреть.
Нерсу 31 год, он был выбран "Эдмонтоном" в первом раунде драфта НХЛ в 2013 году под общим седьмым номером. Вместе с командой хоккеист дважды доходил до финала Кубка Стэнли. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата защитник сыграл 82 матча и набрал 24 очка (7 голов + 17 передач).
Контракт Нерса с "Эдмонтоном" рассчитан до конца сезона-2029/30, средняя годовая зарплата защитника составляет 9,25 млн долларов. Контракт защитника является четвертым по величине в клубе после Леона Драйзайтля (14 млн долларов в год), Коннора Макдэвида (12,5 млн) и Эвана Бушара (10,5 млн).