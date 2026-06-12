Экстремал Бойцов ко Дню России прыгнул с парашютом с башни в "Москва-Сити"

Краткий пересказ от РИА ИИ Спортсмен-экстремал Сергей Бойцов прыгнул с парашютом с башни «Меркурий» в «Москва-Сити» ко Дню России.

Акция прошла в поддержку Международного фестиваля молодежи, который пройдет в 2026 году в Екатеринбурге.

Это первый официальный бейс-прыжок со здания с дымовой шашкой в России.

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Экстремал и многократный рекордсмен мира Сергей Бойцов ко Дню России прыгнул с парашютом с башни "Меркурий" на территории "Москва-Сити", сообщили в пресс-службе Росмолодежи.

"Бойцов исполнил уникальный трюк. Спортсмен прыгнул с парашютом с 338-метровой высоты", — говорится в релизе.

Акция также прошла в поддержку Международного фестиваля молодежи. Он пройдет в этом году в Екатеринбурге.

Кроме того, это первый в стране официальный бейс-прыжок со здания с дымовой шашкой.

Как сказал сам Бойцов, для него это шанс сделать что-то непривычное и доказать, что невозможное возможно, если верить и упорно идти к цели. По его словам, храбрость, трудолюбие, дисциплина, взаимопомощь и умение работать в команде всегда отличали россиян.

Спортсмен подчеркнул, 12 июня — это день, когда отмечается праздник страны, прославившейся сильными, смелыми и целеустремленным народом.

"Мне также близка философия Международного фестиваля молодежи и его девиз — "Следуй за мечтой". <...> Надеюсь, что этот проект вдохновит молодых людей не бояться ставить перед собой амбициозные задачи и двигаться вперед", — отметил Бойцов.