Рейтинг@Mail.ru
Экстремал Бойцов ко Дню России прыгнул с парашютом с башни в "Москва-Сити" - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:02 12.06.2026 (обновлено: 14:23 12.06.2026)
Экстремал Бойцов ко Дню России прыгнул с парашютом с башни в "Москва-Сити"

Спортсмен-экстремал Сергей Бойцов прыгнул с 338-метровой башни "Меркурий"

© РИА Новости / Евгений Филиппов | Перейти в медиабанкВид на здания делового центра "Москва-сити" в Москве
Вид на здания делового центра Москва-сити в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Евгений Филиппов
Перейти в медиабанк
Вид на здания делового центра "Москва-сити" в Москве. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спортсмен-экстремал Сергей Бойцов прыгнул с парашютом с башни «Меркурий» в «Москва-Сити» ко Дню России.
  • Акция прошла в поддержку Международного фестиваля молодежи, который пройдет в 2026 году в Екатеринбурге.
  • Это первый официальный бейс-прыжок со здания с дымовой шашкой в России.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Экстремал и многократный рекордсмен мира Сергей Бойцов ко Дню России прыгнул с парашютом с башни "Меркурий" на территории "Москва-Сити", сообщили в пресс-службе Росмолодежи.
"Бойцов исполнил уникальный трюк. Спортсмен прыгнул с парашютом с 338-метровой высоты", — говорится в релизе.
Гигантский триколор в одном из парков Тель-Авива в честь Дня России - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
В Тель-Авиве в честь Дня России развернули гигантский триколор
Вчера, 09:00
Акция также прошла в поддержку Международного фестиваля молодежи. Он пройдет в этом году в Екатеринбурге.
Кроме того, это первый в стране официальный бейс-прыжок со здания с дымовой шашкой.
Как сказал сам Бойцов, для него это шанс сделать что-то непривычное и доказать, что невозможное возможно, если верить и упорно идти к цели. По его словам, храбрость, трудолюбие, дисциплина, взаимопомощь и умение работать в команде всегда отличали россиян.
Спортсмен подчеркнул, 12 июня — это день, когда отмечается праздник страны, прославившейся сильными, смелыми и целеустремленным народом.
Фридайвер Алексей Молчанов (Россия) - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Фридайвер Молчанов поставил мировой рекорд, погрузившись под лед Байкала
3 марта, 14:39
"Мне также близка философия Международного фестиваля молодежи и его девиз — "Следуй за мечтой". <...> Надеюсь, что этот проект вдохновит молодых людей не бояться ставить перед собой амбициозные задачи и двигаться вперед", — отметил Бойцов.
Мероприятие пройдет с 11 по 17 сентября. Оно объединит десять тысяч участников из 190 стран.
Путин о сложностях совмещения спорта и учебы - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Путин рассказал о спортсмене, перепутавшем немецкий и английский языки
6 ноября 2025, 20:53
 
СпортРоссияЕкатеринбургМоскваСергей БойцовВладимир ПутинДмитрий Чернышенко
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    13.06 04:00
    США
    Парагвай
  • Теннис
    13.06 14:00
    А. Бублик
    Т. Фриц
  • Футбол
    13.06 22:00
    Катар
    Швейцария
  • Футбол
    Завершен
    Канада
    Босния и Герцеговина
    1
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    76
    84
  • Баскетбол
    14.06 03:30
    Сан-Антонио
    Нью-Йорк
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала