На Западе началась паника после поздравления Медведева с Днем России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Западе испугались сгенерированного ИИ видеоролика с участием зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева.
- В видеоролике показано уничтожение портретов лидеров ЕС через шредер для бумаги в День России.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. На Западе испугались сгенерированного ИИ видеоролика зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева с уничтожением портретов лидеров ЕС через шредер для бумаги в День России, следует из статьи британской газеты Daily Express.
"Один из ближайших соратников Владимира Путина сегодня поделился в социальных сетях пугающим видеороликом, созданным с помощью искусственного интеллекта", — сообщается в материале.
В пятницу Медведев опубликовал видео в своем Telegram-канале. На сгенерированных ИИ кадрах он опускает фотографии главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьер-министра Британии Кира Стармера и канцлера ФРГ Фридриха Мерца в шредер для бумаги.
День России — государственный праздник, который каждый год официально отмечается 12 июня.