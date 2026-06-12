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На Западе началась паника после поздравления Медведева с Днем России - РИА Новости, 12.06.2026
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11:22 12.06.2026 (обновлено: 13:29 12.06.2026)
На Западе началась паника после поздравления Медведева с Днем России

Daily Express назвал пугающим ролик Медведева с измельчающим лидеров ЕС шредером

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Западе испугались сгенерированного ИИ видеоролика с участием зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева.
  • В видеоролике показано уничтожение портретов лидеров ЕС через шредер для бумаги в День России.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. На Западе испугались сгенерированного ИИ видеоролика зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева с уничтожением портретов лидеров ЕС через шредер для бумаги в День России, следует из статьи британской газеты Daily Express.
"Один из ближайших соратников Владимира Путина сегодня поделился в социальных сетях пугающим видеороликом, созданным с помощью искусственного интеллекта", — сообщается в материале.
В пятницу Медведев опубликовал видео в своем Telegram-канале. На сгенерированных ИИ кадрах он опускает фотографии главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьер-министра Британии Кира Стармера и канцлера ФРГ Фридриха Мерца в шредер для бумаги.
День России — государственный праздник, который каждый год официально отмечается 12 июня.
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