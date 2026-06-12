Мбоко снялась с Уимблдона из-за травмы колена

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канадка Виктория Мбоко снялась с Уимблдонского турнира из-за травмы колена.
- 19-летнюю Викторию Мбоко в основной сетке Уимблдонского турнира заменит 23-летняя чешка Дарья Видманова.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Девятая ракетка мира канадка Виктория Мбоко снялась с Уимблдонского турнира из-за травмы колена, сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).
Мбоко получила травму 10 июня по ходу встречи второго круга турнира категории WTA 500 в Лондоне против чешки Каролины Плишковой. Здесь же она выступала в парном разряде с 23-кратной чемпионкой турниров Большого шлема американкой Сереной Уильямс, где они также дошли до второго раунда.
В основной сетке Уимблдонского турнира 19-летнюю Мбоко заменит 23-летняя чешка Дарья Видманова, занимающая 119-е место в рейтинге WTA.
Соревнования в основной сетке Уимблдона, третьего в сезоне турнира Большого шлема, пройдут с 29 июня по 12 июля.