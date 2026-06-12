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Мбоко снялась с Уимблдона из-за травмы колена - РИА Новости Спорт, 12.06.2026
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Теннис
 
11:26 12.06.2026 (обновлено: 11:55 12.06.2026)
Мбоко снялась с Уимблдона из-за травмы колена

Девятая ракетка мира Виктория Мбоко снялась с Уимблдона из-за травмы колена

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТеннис, грунт
Теннис, грунт - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канадка Виктория Мбоко снялась с Уимблдонского турнира из-за травмы колена.
  • 19-летнюю Викторию Мбоко в основной сетке Уимблдонского турнира заменит 23-летняя чешка Дарья Видманова.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Девятая ракетка мира канадка Виктория Мбоко снялась с Уимблдонского турнира из-за травмы колена, сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).
Мбоко получила травму 10 июня по ходу встречи второго круга турнира категории WTA 500 в Лондоне против чешки Каролины Плишковой. Здесь же она выступала в парном разряде с 23-кратной чемпионкой турниров Большого шлема американкой Сереной Уильямс, где они также дошли до второго раунда.
В основной сетке Уимблдонского турнира 19-летнюю Мбоко заменит 23-летняя чешка Дарья Видманова, занимающая 119-е место в рейтинге WTA.
Соревнования в основной сетке Уимблдона, третьего в сезоне турнира Большого шлема, пройдут с 29 июня по 12 июля.
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