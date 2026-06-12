Матвиенко заявила об отсутствии предпосылок к решению украинского конфликта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Валентина Матвиенко заявила, что в нынешней международной обстановке нет серьезных предпосылок к политическому урегулированию украинского конфликта.
- Председатель Совета Федерации подчеркнула, что западные элиты перестали скрывать свою русофобию.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Россия видит, что серьезных предпосылок к политическому урегулированию украинского конфликта в нынешней международной обстановке нет, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по случаю празднования Дня России.
"Отдаем себе отчет в том, что в нынешней международной обстановке серьезных предпосылок к политическому урегулированию конфликта, к сожалению, пока не просматривается", - написала Матвиенко в своей колонке для "Парламентской газеты".
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Председатель Совфеда подчеркнула, что только очевиднее становится тот факт, что западные элиты перестали даже пытаться скрывать свою русофобию.
"Им не нужна единая, суверенная, динамично развивающаяся Россия. Чтобы победить в этом противостоянии мы должны быть сплоченными и сильными", - констатировала парламентарий.